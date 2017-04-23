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يتجاوز عمرها 200 عام.. الشارقة تغير مسار طريق للحفاظ على شجرة معمرة في الإمارات

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 122
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يتجاوز عمرها 200 عام.. الشارقة تغير مسار طريق للحفاظ على شجرة معمرة في الإمارات

قامت بلدية الشارقة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في الإماراة، ودائرة التخطيط والمساحة في تحويل مسار شارع قيد التنفيذ بمنطقة الحمرية (شرق)، من أجل الحفاظ على شجرة معمّرة قُدر عمرها بنحو 200 سنة، في إطار سعيها للحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف الاستدامة التي تتبناها.

 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما لاحظت البلدية أن أحد الطرق المخطط إنشاؤه يتقاطع مع شجرة معمرة في المنطقة، ما يستوجب قطعها بهدف تطوير الطرق الداخلية لمنطقة الحمرية.

 

وعلى الفور قامت بلدية الحمرية بتشكيل فريق لدراسة الوضع واستنباط حلول بديلة تكون كفيلة بالحيلولة دون قطع الشجرة، بحسب ما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم.

 

وبالتواصل والتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة ودائرة التخطيط والمساحة تكللت الجهود بالنجاح، حيث تم تغيير مسار الطريق دون المساس بالشجرة.

 

وأكد مدير بلدية الحمرية، مبارك راشد الشامسي، أن البلدية لمست من الجميع تبنيهم للموضوع وحرصهم على الحفاظ على البيئة بشكلٍ عام، وعلى الغطاء النباتي في المنطقة بشكلٍ خاص.

 

وأوضح الشامسي أن الشجرة المعمرة لها مكانة عند أهالي الحمرية وكانوا يستظلون بظلها منذ زمن طويل، وتعد علامة بارزة في الحمرية لكل الأهالي لاسيما كبار السن، لذا تم الحرص على بقائها من خلال تحريك مسار الشارع دون أن يؤثر في حركة الطريق.

المصدر: هافينغتون بوست

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