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بالفيديو.. رسالة مأسوية من عروس هندية قبل انتحارها
انتحرت عروس هندية بعد زواجها ب3 أشهر، وتركت رسالة مصورة ذكرت فيها الأسباب التي دفعتها إلى الانتحار.
الهندية أنجوم فايزان، فتاة في العشرين من عمرها، تقيم بمدينة "ماهاراشترا" الهندية، وعثر عليها مشنوقة في حمام منزلها، وبعد تفتيش المنزل عثر أهلها على رسالة فيديو كشفت أن سبب انتحارها هو المعاملة السيئة من جانب زوجها وأسرته، وطلب من والدتها أن تسامحها.
وبحسب المقطع المنشور قالت فايزان، إن زوجها وأسرته يعاملونها بطريقة سيئة وأن زوجها يعتدي عليها دائمًا ويطردها خارج المنزل، ويعايرها بسبب المهر الذي حصل عليه والدها ويطالبها باسترجاعه.
وقالت فايزان إنها تعرضت للتعذيب من قبل زوجها الذي يدعي عرفان ويعمل بائع، ودعت الله أن يرعى والدتها، وأن يغفر لها ما ستفعله.
وفي اليوم الذي انتحرت فيه فايزان كانت قد تشاجرت مع زوجها وطردها خارج المنزل، غير أن والديها نصاها بالعودة إلى منزل زوجها.
وفتحت الشرطة تحقيقًا فى القضية، بعدما اتهم الأب زوج ابنته الراحلة وعائلته بتعريض ابنته للتعذيب الجسدي بشكل يومي والتسبب فى مقتلها، وتم القبض على الزوج للتحقيق معه فى القضية.
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