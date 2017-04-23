إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | بالفيديو.. رسالة مأسوية من عروس هندية قبل انتحارها
المصنفة ايضاً في: منوعات, تقارير بالفيديو

بالفيديو.. رسالة مأسوية من عروس هندية قبل انتحارها

آخر تحديث: منذ 33 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 28
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
Loading the player...

انتحرت عروس هندية بعد زواجها ب3 أشهر، وتركت رسالة مصورة ذكرت فيها الأسباب التي دفعتها إلى الانتحار.

 

الهندية أنجوم فايزان، فتاة في العشرين من عمرها، تقيم بمدينة "ماهاراشترا" الهندية، وعثر عليها مشنوقة في حمام منزلها، وبعد تفتيش المنزل عثر أهلها على رسالة فيديو كشفت أن سبب انتحارها هو المعاملة السيئة من جانب زوجها وأسرته، وطلب من والدتها أن تسامحها.

 

وبحسب المقطع المنشور قالت فايزان، إن زوجها وأسرته يعاملونها بطريقة سيئة وأن زوجها يعتدي عليها دائمًا ويطردها خارج المنزل، ويعايرها بسبب المهر الذي حصل عليه والدها ويطالبها باسترجاعه.

 

وقالت فايزان إنها تعرضت للتعذيب من قبل زوجها الذي يدعي عرفان ويعمل بائع، ودعت الله أن يرعى والدتها، وأن يغفر لها ما ستفعله.

 

وفي اليوم الذي انتحرت فيه فايزان كانت قد تشاجرت مع زوجها وطردها خارج المنزل، غير أن والديها نصاها بالعودة إلى منزل زوجها.

 

وفتحت الشرطة تحقيقًا فى القضية، بعدما اتهم الأب زوج ابنته الراحلة وعائلته بتعريض ابنته للتعذيب الجسدي بشكل يومي والتسبب فى مقتلها، وتم القبض على الزوج للتحقيق معه فى القضية.

المصدر: sputniknews

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)