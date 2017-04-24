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ثوانٍ مرعبة.. فيديو لفهد يباغت سائحة ويتمكن من رقبتها
آخر تحديث: منذ 44 دقيقة
المصدر: العربية نتالكاتب:
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فيديو مروعاً، لهجوم شرس من فهد على سائحة صينية، وحاول التهامها خلال قيامها بجولة بمحمية طبيعية للحيوانات في جنوب إفريقيا.
وأظهر الفيديو الذي تم تصويره بهاتف محمول الفهد، وهو يتجه ناحية الضحية قبل أن يفاجئها ويقفز عليها، محاولاً قضم رقبتها، لكن سرعان ما تدخل أحد الحراس لإنقاذها وإبعاد الفهد عنها، فيما تشبثت هي بذلك الحارس وأخذت تصرخ بعدما طرحها الفهد أرضا.
وقالت الصحيفة إن الضحية وتدعى بيجي ليو نجت ولم تتعرض لأي أذى جراء ذلك الهجوم الكارثي.
المصدر: العربية نت
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