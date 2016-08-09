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جانب آخر من تونس.. شاهد صور شباب فاحشي الثراء
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- بعيداً عن الصعوبات الاقتصادية التي تعترف بها الحكومة التونسية رسمياً، واحتجاجات العاطلين عن العمل في أكثر من مدينة، تلتئم مجموعة من شباب تونس في صفحة جد خاصة على "إنستغرام،" والقاسم المشترك بينهم الغنى والبذخ، والطريقة الأمثل لإظهار هذا الثراء، هي التقاط صور مع أشياء ثمينة ماديا يمتلكونها.
يتعلّق الأمر بحساب اسمه " أطفال تونس الأغنياء"، جمع لغاية الآن 17 ألف مشترك، ونشر 177 صورة، هناك من مشاركي الحساب من أرسل صورا لأشياء ثمينة دون أن يحجب وجهه أو هويته، وهناك من اختار فقط إظهار ما يريد التباهي به دون أن يعرّف بنفسه.
الشابة في الصورة الأولى مثلا، اختارت أن تلتقط صورة مع سيارة فيراري، بينما اختار الشاب في الصورة الثانية أن يظهر سيارة "أودي" خاصته، أما في الصورة الثالثة، فهوية ملتقط الصورة غير ظاهرة، لكن المنظر غير معتاد: سيارة "أودي" مع كميات كبيرة من العملة التونسية.
في الصورة الرابعة، شاب في وضع استرخاء مع زجاجات من الكحول، وفي الصورة الخامسة شاب بهوية واضحة مع عدة أجهزة إلكتروينة غالية الثمن وكمية من الأموال وُضعت على طاولة، وفي السادسة ثلاث شابات يلتقطن صورة في ما يبدو أنه حمام فاخر لملهى ليلي، وفي الصورة السابعة، تظهر شابة تستمع بأشعة الشمس على أحد الشواطىء.
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