إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | جانب آخر من تونس.. شاهد صور شباب فاحشي الثراء
المصنفة ايضاً في: منوعات

جانب آخر من تونس.. شاهد صور شباب فاحشي الثراء

آخر تحديث: منذ 46 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 156
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- بعيداً عن الصعوبات الاقتصادية التي تعترف بها الحكومة التونسية رسمياً، واحتجاجات العاطلين عن العمل في أكثر من مدينة، تلتئم مجموعة من شباب تونس في صفحة جد خاصة على "إنستغرام،" والقاسم المشترك بينهم الغنى والبذخ، والطريقة الأمثل لإظهار هذا الثراء، هي التقاط صور مع أشياء ثمينة ماديا يمتلكونها.

يتعلّق الأمر بحساب اسمه " أطفال تونس الأغنياء"، جمع لغاية الآن 17 ألف مشترك، ونشر 177 صورة، هناك من مشاركي الحساب من أرسل صورا لأشياء ثمينة دون أن يحجب وجهه أو هويته، وهناك من اختار فقط إظهار ما يريد التباهي به دون أن يعرّف بنفسه.

الشابة في الصورة الأولى مثلا، اختارت أن تلتقط صورة مع سيارة فيراري، بينما اختار الشاب في الصورة الثانية أن يظهر سيارة "أودي" خاصته، أما في الصورة الثالثة، فهوية ملتقط الصورة غير ظاهرة، لكن المنظر غير معتاد: سيارة "أودي" مع كميات كبيرة من العملة التونسية.

 

 

 

 

 

 

 

 في الصورة الرابعة، شاب في وضع استرخاء مع زجاجات من الكحول، وفي الصورة الخامسة شاب بهوية واضحة مع عدة أجهزة إلكتروينة غالية الثمن وكمية من الأموال وُضعت على طاولة، وفي السادسة ثلاث شابات يلتقطن صورة في ما يبدو أنه حمام فاخر لملهى ليلي، وفي الصورة السابعة، تظهر شابة تستمع بأشعة الشمس على أحد الشواطىء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)