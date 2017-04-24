- جانب آخر من تونس.. شاهد صور شباب فاحشي الثراء
- بالصور.. "موديل" تحقق أمنيتها بأن تموت في غاية الجمال
- واشنطن تصمم عقوبات تؤلم “حزب الله”
- تصعيد "التيار الوطني الحر"... الى أين؟
- النشاطات السنوية لنادي الكاراتيه للعبة الشوتوكان اليابانية التابع لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في سيدني
- محامي صدام: هذا رأيه بغزو الكويت ورفض عرضا أمريكيا لإطلاقه
- زيارة الحريري الى الجنوب.. رد على حزب الله أم بالتنسيق معه؟
- الأميركيون هنا و«الوضع تحت السيطرة»
- لا قَسَمٌ ولا خِطابُ قَسَم
- لقاء رباعي في الساعات المقبلة؟
- المعلومات المتعمّقة الأولى للـ Census تُبرز التنوّع المتنامي في أستراليا
- لبنان أمام 3 حروب دفْعة واحدة... فهل ينجو؟
- هيفاء وهبي أميرة الفساتين القصيرة الضيّقة
- ثوانٍ مرعبة.. فيديو لفهد يباغت سائحة ويتمكن من رقبتها
- السلاح المنهوب
- السعودية ومصر وصناعة الدور
- مفاوضات لتقاسم المقاعد النيابية
- بري والحريري لمجلس شيوخ.. بكركي: الســـتين ولا التمديد والفراغ
- الحريري يطوّق مفاعيل «عراضة حزب الله» ويؤكد الشراكة الدولية ضد تهديدات إسرائيل
- «الثنائي المسيحي» منزعج من عودة بكركي الى «الستين».. صيغة جنبلاط «تتعثر»... وباسيل لـ «الديار» : الافضلية لـ «التأهيلي»
- الراعي يتصدر المدافعين في لبنان عن قانون 'الستين'
- أصوات مبعثرة للبيع...
- علم وخبر
- بالفيديو.. دلال عبد العزيز: سمير غانم عمره ما قدم لي هدية في عيد ميلادي
- توقعات الأبراج ليوم April 24, 2017
بالصور.. "موديل" تحقق أمنيتها بأن تموت في غاية الجمال
حققت مريضة سرطان ودعت الحياة الأسبوع الماضي حلمها، أن تموت بالطريقة التي ترغب بها، بأن تكون في غاية الأبهة والجمال.
وقد توفيت راسين بريغونتا (20 عاماً)، من مدينة دافاو في جنوب الفلبين، الأسبوع الماضي، بعد معركة مع الساركوما العظمية، وهو نوع من سرطانات العظام.
وقد شرعت المرأة الشابة، بمجرد أنها عرفت أن أيامها الأخيرة قد اقتربت، بوضع خطة لجنازتها، وقد كانت واحدة من أمنياتها أن تموت وهي تبدو "جميلة".
والآن تُظهر صور محطمة للقلوب، بعد وفاتها، كيف أن حلمها قد تحقق، وهي تستلقي داخل تابوت أبيض، وتلبس ثوباً أبيض مكشوف الكتفين، مع عصابة من الأزهار القماشية حول جبينها.
وقد خططت كل التفاصيل بواسطة راسين نفسها، ونفذت بدقة تامة بواسطة أسرتها، بناء على توصيتها.
وقالت شقيقتها رولين بريغونتا: "إن راسين قالت في 12 أبريل/نيسان، قبل خمسة أيام من وفاتها بسرطان العظام، إنها إذا ماتت، فهي تريد أن تموت جميلة".
من وحي فيلم مشهور
كان هذا الطلب مستوحى من فيلم فلبيني مشهور، توفيت فيه امرأة متحولة جنسيا أثناء تتويجها في مسابقة جمال، وقد كان طلبها النهائي أن ترتدي في كفنها ملابس باهية كالمشاهير.
وقالت رولين إن شقيقتها التي كانت تعمل موديلا في الماضي، طلبت مكياجا خاصا بها في لحظاتها الأخيرة، عبر شخص محدد مختص، كما حددت الألوان التي تريدها في ملابس الوداع.
وقد دفنت في الأسبوع الماضي بجوار قبر والدها، ونشرت شقيقتها الصور المحزنة على الفيسبوك وكتبت: "اليوم قد تم الإيفاء بالعهد، وأنا أراك تبتسمين".
وأضافت: "مع غروب الشمس، فإن الأهل والأصدقاء جاؤوا لكي يلقوا الوداع الأخير على راسين، التي رقدت بجمال إلى الأبد، وسوف تبقى في قلوبنا".
ورحلت راسين في 17 أبريل/نسيان بعد كفاح مرير مع سرطان العظام.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- جانب آخر من تونس.. شاهد صور شباب فاحشي الثراء
- بالصور.. "موديل" تحقق أمنيتها بأن تموت في غاية الجمال
- هيفاء وهبي أميرة الفساتين القصيرة الضيّقة
- ثوانٍ مرعبة.. فيديو لفهد يباغت سائحة ويتمكن من رقبتها
- بالفيديو.. دلال عبد العزيز: سمير غانم عمره ما قدم لي هدية في عيد ميلادي
- توقعات الأبراج ليوم April 24, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 24, 2017
- طفل يقود سيارة لمسافة 1300 كم.. وهذا ما كان سيحدث لو لم توقفه الشرطة
- بالفيديو.. رسالة مأسوية من عروس هندية قبل انتحارها
- دولة تتخلص من كل قمامتها.. وتستورد
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)