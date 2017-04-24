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بالفيديو: "عملي واحد ع قياسي "... فجور يتخطّى كلّ الخطوط الحمراء!
آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: صحيفة الديار اللبنانيةالكاتب:
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أطلق المتحوّل الجنسي نينا ( شيميل) أغنية جديدة " عملي واحد ع قياسي" ، قمة ما وصلنا اليه من انحطاط فني على كل المقاييس.
المصدر: صحيفة الديار اللبنانية
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