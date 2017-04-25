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الرئيسية | منوعات | بالفيديو.. إذا رأيت هذا يحدث على الشاطئ ،أهرب وأنج بحياتك!
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بالفيديو.. إذا رأيت هذا يحدث على الشاطئ ،أهرب وأنج بحياتك!

آخر تحديث: منذ 8 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
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إذا رأيت أمرا كهذا يحدث في الشاطئ اهرب وانج بحياتك كما للطبيعة وجوها جميلة، يمكنها أن تصبح مميتة في بعض الأحيان. تعد البحار من الأمكنة الأكثر غموضا وخطورة على سطح الأرض.

 

لذلك إذا لم تأخذ الاحتياطات اللازمة وأنت تخوض غمار البحر، ربما تفقد حياتك في وقت لا يتعدى بضع ثوان.

 

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