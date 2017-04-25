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المصنفة ايضاً في: منوعات, شؤون اسرائيلية

الموساد يبحث عن فلاسفة ومؤرخين

مطلوب للمنظمة الإسرائيلية السرية: ضباط استخبارات أكاديميون في مجال الفلسفة والتاريخ "لوظيفة مثيرة للتحدي وهامة"

آخر تحديث: منذ 7 دقيقة
المصدر: al-masdar
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الموساد يبحث عن فلاسفة ومؤرخين

الوظيفة التي سيشغلها المرشحون في المنظمة الإسرائيلية السرية هي ضباط استخبارات. للترشح لهذه الوظيفة على المرشّحين أن يكونوا أكاديميين في المجالات التالية: حاملي اللقب الأول في مجال القانون، الفلسفة، العلوم السياسية، العلاقات الدولية، علوم الشرق الأوسط، علوم في مجال الأمن، تسوية النزاعات، الاقتصاد، الإعلام، إدارة الأعمال، والعلوم الدقيقة. هناك تأكيد في الإعلان على أن الخبرة في مجال الاستخبارات ليست مطلوبة.‎‎

 

وورد أيضاً في وصف متطلبات الوظيفة: "وظيفة مثيرة للتحدي وهامة في المنظمة، تتضمن مسؤولية خلق صورة الاستخبارات، بلورة نصائح استخباراتية وعملياتية وتحويلها إلى واقعية. تتيح الوظيفة عملا على الأمد البعيد وتحديا في مجالات الاستخبارات المختلفة في المنظمة، وهي معدة لذوي القدرة على التحليل والتفكير بمستوى عال، دفع العمليات قدما، المبادرة والإبداع، التعبير الشفهي والكتابي العالي، العلاقات الإنسانية الممتازة، والقدرة على العمل في ظروف الضغط وفي ظروف عدم اليقين".

 

في السنوات الماضية، بحث الموساد عن أصحاب مهارات مختلفة مثل فنان في أعمال الجلد، مدقق حسابات، خبير في تركيب أجهزة خاصة في السيارات، أخصائي نفسي، خبير سايبر، وكذلك وكلاء للعمل في مهام عملياتية في أرض الواقع.

المصدر: al-masdar

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