تايلاندي يقتل رضيعته ويبثُّ جريمته مباشرةً على فيسبوك قبل أن ينتحر

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تايلاندي يقتل رضيعته ويبثُّ جريمته مباشرةً على فيسبوك قبل أن ينتحر
قالت الشرطة في تايلاند امس الثلاثاء 25 أبريل/نيسان 2017 إن تايلاندياً قتل ابنته الرضيعة البالغة من العمر 11 شهراً وبث مقطعي فيديو لجريمته على فيسبوك قبل أن ينتحر.
وتمكن الناس من الدخول على التسجيلين على صفحة الوالد على فيسبوك لمدة 24 ساعة تقريباً إلى أن حذفا نحو الساعة العاشرة بتوقيت غرينيتش اليوم الثلاثاء.
وقال متحدث باسم فيسبوك في سنغافورة في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز "هذا حادث مروع. لا مكان مطلقاً لمثل هذه المحتويات على فيسبوك وقد حذف".
كانت فيسبوك قالت الأسبوع الماضي أنها تراجع سبل مراقبة تصوير مشاهد تنطوي على عنف وغيرها من المواد المرفوضة بعد بث حادث إطلاق رصاص على رجل وقتله في كليفلاند بولاية أوهايو الأميركية لمدة ساعتين قبل حذفه.
والتصوير المفزع من تايلاند ظهر فيه ووتسيان وونجتالاي وهو يربط حبلاً برقبة ابنته ناتالي وطرفه الآخر في سقف منزل مهجور ببلدة بوكيت الساحلية.
وقال ضابط شرطة إن انتحار الرجل لم يبث على الإنترنت لكن السلطات عثرت على جثته بجوار ابنته.
وقال الضابط لرويترز "كان يعاني من بارانويا بشأن زوجته التي هجرته ولم تكن تحبه".
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