أحدث الأخبار:
- فيديو صادم.. لحظة وفاة أشهر قارئ للقرآن في إندونيسيا أثناء قراءة سورة الملك
- سعودية تقترض لزوجها 400 ألف ريال لشراء منزل وافتتاح مشروع له.. فتفاجأ بأنه متزوج باخرى
- انتخابات الرئاسة الإيرانية تقرر مصير الاتفاق النووي
- خطف القطريين هزيمة لسيادة العراق
- نظام الأسد مسؤول عن تفجير حافلات مهجّرين موالين؟
- توقعات الأبراج ليوم April 27, 2017
- عون يبلغ التيار: «الستين» بدل التمديد
- «دهسُ» كرامة الناس وهيبة الدولة : مهزلة !.. هذا ما يقبل به عون .. والحريري يحاصر التمديد
- «المستقبل» يعود إلى اقتراح انتخاب المجلسين للخروج من التأهيل الطائفي «المعرّض للطعن»
- الحريري: نعم لـ«التأهيلي» لا للتمديد... وشاحنات الكسارات تحبس المواطنين
- مزايدة السوق الحرة: تعديل في دفتر الشروط، وتفسيرات متضاربة لكيفية التأهيل
- 5 شركات محلية وعالمية متقدمة للمزايدة
- فنيانوس... تحرّك سريعاً
- حرية التعبير والمرور
- أي قانون انتخاب في معركة هويات؟
- حتماً لا للستين نعم للتمديد التقني لألف سبب... وسبب
- الأسرى الفلسطينيين
- حراك لتلافي إشتباك رئاستين
- صيف لبنان «ماطر»... والنفط حاضر؟
- برّي وعون: منازلة طالما تأجَّلت
- في 10 نقاط.. روشتة أزمة الإسكان في أستراليا
- أستراليا تقطع الإنتنرنت عن نصف مليون شخص.. تعرف على السبب
- الأهلي المصري ينفي الانسحاب من «العربية»
- حدث في مثل هذا اليوم April 27, 2017
- «الأفضل ينازل الأفضل» في ويمبلي السبت
فيديو صادم.. لحظة وفاة أشهر قارئ للقرآن في إندونيسيا أثناء قراءة سورة الملك
آخر تحديث: منذ 5 دقيقة
المصدر: صحيفة الانباء الكويتيةالكاتب:
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
Loading the player...
باغت الموت القارئ الإندونيسي الشيخ جعفر عبد الرحمن،الثلاثاء الفائت، خلال حفل رسمي بحضور وزير الشؤون الاجتماعية في إندونيسيا.
وفي فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر القارئ -الذي يعد من أشهر المقرئين في إندونيسيا- وهو يتلو آيات من سورة الملك، عندما أصابته وعكة صحية مفاجئة على ما يبدو، لم يستطع معها إكمال التلاوة؛ ما اضطر الحاضرين إلى إنزاله عن المنصة محمولاً.
وقد تدخل طاقم طبي بشكل عاجل، لكن يبدو أن الموت كان أسرع منهم.
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- فيديو صادم.. لحظة وفاة أشهر قارئ للقرآن في إندونيسيا أثناء قراءة سورة الملك
- سعودية تقترض لزوجها 400 ألف ريال لشراء منزل وافتتاح مشروع له.. فتفاجأ بأنه متزوج باخرى
- توقعات الأبراج ليوم April 27, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 27, 2017
- هل العثمانيون اكتشفوا أمريكا؟
- تايلاندي يقتل رضيعته ويبثُّ جريمته مباشرةً على فيسبوك قبل أن ينتحر
- توقعات الأبراج ليوم April 26, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 26, 2017
- الموساد يبحث عن فلاسفة ومؤرخين
- بالفيديو.. إذا رأيت هذا يحدث على الشاطئ ،أهرب وأنج بحياتك!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)