فيديو صادم.. لحظة وفاة أشهر قارئ للقرآن في إندونيسيا أثناء قراءة سورة الملك

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باغت الموت القارئ الإندونيسي الشيخ جعفر عبد الرحمن،الثلاثاء الفائت، خلال حفل رسمي بحضور وزير الشؤون الاجتماعية في إندونيسيا.

وفي فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر القارئ -الذي يعد من أشهر المقرئين في إندونيسيا- وهو يتلو آيات من سورة الملك، عندما أصابته وعكة صحية مفاجئة على ما يبدو، لم يستطع معها إكمال التلاوة؛ ما اضطر الحاضرين إلى إنزاله عن المنصة محمولاً.

وقد تدخل طاقم طبي بشكل عاجل، لكن يبدو أن الموت كان أسرع منهم.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية