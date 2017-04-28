- هل يعود العرب إلى التاريخ?
- عمال أتراك يكتشفون تابوتا أثناء الحفر.. ماذا بداخله؟
- طرابلس: فوضى مشاريع البنى التحتية تخنق السير.. والدولة غائبة!
- الأقمار الصناعية تكذّب رواية النظام وروسيا عن خان شيخون
- وزير الدفاع اللبناني: ملتزم خطّ «حزب الله»
- سوريا الحرب والتسوية: حقل رماية حرّة
- آخر صيحات الموضة: حقيبة لـ"إيكيا" سعرها لا يصل لدولار تتحوَّل إلى أشهر حقيبة في 2017 وتتجاوز 2000 دولار
- بروفيسور مغربي يُخلِّص البشرية من جراثيم تهددها بالفناء.. هكذا نجح في فكِّ لغز عجز عنه العلماء
- توقعات الأبراج ليوم April 28, 2017
- إسرائيل تضرب «حزب الله» قرب مطار دمشق والأسد يرد بتدمير... مستشفيات إدلب
- مشروع برّي يتقدّم: دفن «التأهيلي» وتحييد التمديد واتفاق على «الشيوخ»
- هل اهتزت «ثقة» حزب الله بباسيل؟ ولماذا اتهمه الحريري بتضييع الفرصة؟
- مشاورات الحريري تتجاوز النظام التأهيلي إلى البحث في مجلس الشيوخ ورئاسته
- برّي: «التأهيلي» إنتهى والقانون بالتوافق
- فرصة لتفاهم أميركي - روسي لحل الأزمة الليبية
- بدون تعليق
- حضرموت تستعد لمرحلة اليمن الجديد
- فنيانوس ينجز تلزيم السوق الحرة: 400 مليون دولار للخزينة
- قانون الإنتخابات ووزير الداخلية والدستور بينهما
- مرحلة حسَّاسة لـ«حزب الله» في سوريا ولبنان
- لجنة سيدة النجاة: التيار يُقاطع!
- عين التينة: الحريري خضع لتهديد العونيين!
- استطلاع: 90% من أبناء زحلة يؤيدون تغيير نوابهم
- هل سقطت خطة الكهرباء الطارئة؟ ملاحظات «قوَّاتية».. وتوقيت ضاغط
- الزمالك يبحث عن الانتصار أمام طنطا
عمال أتراك يكتشفون تابوتا أثناء الحفر.. ماذا بداخله؟
عثر عمال أتراك امس الخميس على رفات جنرال روسي توفي في القرن التاسع عشر خلال إجرائهم عمليات حفر إنشاء مبنى بولاية أردهان شمال شرق تركيا.
ونشرت صحف تركية صورا للقبر الذي دفن فيه الجنرال وقام خبراء الأدلة الجنائية في الشرطة التركية باستخراج التابوت من القبر وفتحه والعثور على رفات الجنرال بداخله.
وتظهر الصور تابوتا خشبيا عليه علامات صليب روسي وبداخله الجنرال الذي تحلل جسده باستثناء شعره وشاربه ولحيته الكثيفة وتظهر ملابسه العسكرية ومعطف الضباط الكبار بالإضافة لحذائه العسكري.
وقالت صحف تركية إن الرفات يعود للجنرال فاسيلي غيمان ألكسندروفيتش ويحمل على كتفيه رتبة بداخلها رقم 20 بالإضافة لثلاث نجمات.
وقالت مصادر في الآثار التركية إن الرفات يعود لقائد كبير في الجيش الروسي أوكلت له مهمة الاستيلاء على أراضي الدولة العثمانية خلال الحرب مع روسيا ما بين عامي 1877- 1878.
واعتقد أهالي المنطقة عقب الكشف عن التابوت أنه يحتوي على كنوز وأشياء ثمينة لكن قيام الشرطة بفتحه أمام الجميع بدد هذه الشائعات وسط نفي رسمي للعثور على أي شيء ثمين داخل القبر.
وقامت السلطات التركية فور الكشف الأولي على التابوت والرفات بالتحفظ عليه ونقله لمتحف كارس للاحتفاظ به.
الصورة الحقيقية للجنرال غيمان
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- عمال أتراك يكتشفون تابوتا أثناء الحفر.. ماذا بداخله؟
- آخر صيحات الموضة: حقيبة لـ"إيكيا" سعرها لا يصل لدولار تتحوَّل إلى أشهر حقيبة في 2017 وتتجاوز 2000 دولار
- بروفيسور مغربي يُخلِّص البشرية من جراثيم تهددها بالفناء.. هكذا نجح في فكِّ لغز عجز عنه العلماء
- توقعات الأبراج ليوم April 28, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 28, 2017
- نعتها زملاؤها بالبدينة القبيحة وتمنوا لها الموت فأصبحت ملكة جمال!
- فيديو صادم.. لحظة وفاة أشهر قارئ للقرآن في إندونيسيا أثناء قراءة سورة الملك
- سعودية تقترض لزوجها 400 ألف ريال لشراء منزل وافتتاح مشروع له.. فتفاجأ بأنه متزوج باخرى
- توقعات الأبراج ليوم April 27, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 27, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)