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عمال أتراك يكتشفون تابوتا أثناء الحفر.. ماذا بداخله؟

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: عربي21
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 107
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عثر عمال أتراك امس الخميس على رفات جنرال روسي توفي في القرن التاسع عشر خلال إجرائهم عمليات حفر إنشاء مبنى بولاية أردهان شمال شرق تركيا.

 

ونشرت صحف تركية صورا للقبر الذي دفن فيه الجنرال وقام خبراء الأدلة الجنائية في الشرطة التركية باستخراج التابوت من القبر وفتحه والعثور على رفات الجنرال بداخله.

 

وتظهر الصور تابوتا خشبيا عليه علامات صليب روسي وبداخله الجنرال الذي تحلل جسده باستثناء شعره وشاربه ولحيته الكثيفة وتظهر ملابسه العسكرية ومعطف الضباط الكبار بالإضافة لحذائه العسكري.

 

وقالت صحف تركية إن الرفات يعود للجنرال فاسيلي غيمان ألكسندروفيتش ويحمل على كتفيه رتبة بداخلها رقم 20 بالإضافة لثلاث نجمات.

 

وقالت مصادر في الآثار التركية إن الرفات يعود لقائد كبير في الجيش الروسي أوكلت له مهمة الاستيلاء على أراضي الدولة العثمانية خلال الحرب مع روسيا ما بين عامي 1877- 1878.

 

واعتقد أهالي المنطقة عقب الكشف عن التابوت أنه يحتوي على كنوز وأشياء ثمينة لكن قيام الشرطة بفتحه أمام الجميع بدد هذه الشائعات وسط نفي رسمي للعثور على أي شيء ثمين داخل القبر.

 

وقامت السلطات التركية فور الكشف الأولي على التابوت والرفات بالتحفظ عليه ونقله لمتحف كارس للاحتفاظ به.

 

 

 

الصورة الحقيقية للجنرال غيمان

المصدر: عربي21

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