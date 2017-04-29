هكذا تستمتع بـ تكييفك دون دفع فاتورة كهرباء مرتفعة

تشهد البلاد العربية في الصيف ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، الأمر الذي يواجهه البعض بتشغيل التكييفات إلا أن هاجس فاتورة الكهرباء المرتفعة قد يحول دون استخدام هذه الأجهزة لفترة طويلة، حيث يعتقد البعض أن غلق التكييف من آن لآخر يوفر في استهلاك الكهرباء.

ولكن هناك عدة طرق تحافظ بها على جهازك وفاتورتك، فقط إذا فهمت كيفية عمل هذا الجهاز، لذا إليك هذه الفكرة البسيطة التي على أساسها يتم تشغيل المكيفات بحسب ما نشره موقع "profhkverma".

يقول الخبراء إن أفضل درجة حرارة مناسبة لضبط التكييف "البارد" هي 24، حيث إنها الدرجة التي تشعر الإنسان بالراحة والانتعاش.

وقد يظن بعض الأشخاص أن درجة الحرارة 16 على سبيل المثال تعطي تبريدا أكثر من درجة الحرارة 24، ولكن الحقيقة أنه إذا كانت درجة حرارة الغرفة 30 مثلًا، فإن ضبط الجهاز على كلا الدرجتين 16 و24 سيعطي نفس درجة التبريد، ولكن الفرق هو في "الوقت المستغرق لتبريد الغرفة" ففي الحالة الأولى سيظل "الكومبرسور" أو جهاز وحدة التشغيل يعمل دون توقف، أما في الحالة الثانية سيتوقف الجهاز لعدة لحظات ثم يعاود العمل مرة أخرى.

ويقول الخبراء إن أكثر الأمور التي تسبب في تلف أو عطل أجهزة التكييف هو ضبطها باستمرار على درجات حرارة أقل من 20، وهذا أيضًا ما يجعل فاتورة كهربائك مرتفعة للغاية، بسبب عدم فصل وحدات التشغيل من قبل التكييف.

كما أوضحوا أنه في حالة درجات الحرارة العالية، يجب تجنب تشغيل أجهزة التكييف في درجات منخفضة للغاية لأنه سيؤدي لتلفها، بفعل الهواء الساخن الموجود بالجو.

أما إذا كنت تريد الحصول على درجة حرارة منخفضة في وقت أسرع، كل ما عليك فعله هو زيادة سرعة المروحة الخاصة بجهازك، دون خفض الجهاز لدرجات الحرارة التي تم ذكرها.

المصدر: وكالات