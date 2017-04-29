ما وراء ظاهرة الحسناوات اللواتي يرفضن إزالة الشعر من أجسادهن

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تتطلب الثقافة الغربية الحديثة من النساء التخلص من الشعر الزائد في الجسم، واستخدام الماكياج، بالإضافة لمجموعة متنوعة من مواد التجميل.

على العكس من ذلك قالت الشابة مورغان، بأن جسم المرأة يجب إن يبدوا على وضعه من دون أية تعديلات.

ونشرت مورغان مقطع فيديو على موقع "يويتوب" قالت فيه"رميت جميع أدوات الحلاقة لأني لا أرى سبب لإزالة الشعر من مناطق الجسم واعتبر هذه العملية هي ضياع للمال والوقت".

ونشرت أليس البالغة من العمر 17 عاما، صورا على موقع التواصل الجتماعي "تويتر" صور تظهر تواجد الشعر في منطقتي الأبط والبطن.

واكتسبت منشورات الفتاة شعبية كبيرة على مواقع التواصل الجتماعي،وتباينت الأراء بين معجب ورافض.

وفي نيسان/أبريل 2017 نشرت لورديس ، أبنة المغنية العالمية المشهورة مادونا والبالغة 20 عاما، صورا على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" على الشاطئ، حيث اظهرت تواجد الشعر في منطقة الأبط، وبدورها دعمت مادونا ابنتها ونشرت هي الأخرى صورا مشابه لصور ابنتها.

المصدر: sputniknews