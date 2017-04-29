إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | هذا الشخص نجح في الاحتيال على جوجل وفيسبوك.. أرسلا له 100 مليون دولار
المصنفة ايضاً في: منوعات

هذا الشخص نجح في الاحتيال على جوجل وفيسبوك.. أرسلا له 100 مليون دولار

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 168
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
هذا الشخص نجح في الاحتيال على جوجل وفيسبوك.. أرسلا له 100 مليون دولار

أكد عملاقا محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي جوجل وفيسبوك وقوعهما ضحية عملية احتيال قدرت قيمتها بنحو 100 مليون دولار.

 

وفي مارس/آذار الماضي، قالت تقارير إن شخصاً يحمل الجنسية الليتوانية اتُهم بشن هجوم إلكتروني بهدف الاحتيال استهدف "شركتي إنترنت مقرهما الولايات المتحدة" دون الكشف عن هوية الشركتين.

 

وأشارت إلى أن الشركتين وقعتا ضحية احتيال بإرسال ما يزيد عن 100 مليون دولار إلى حسابات بنكية خاصة بالمحتال المزعوم بحسب تقرير لبي بي سي.

 

وفي 27 من أبريل/نيسان الماضي، ذكرت مجلة "فورتشن" الاقتصادية أن الضحيتين هما فيسبوك وجوجل.

 

وقالت متحدثة باسم جوجل، في بيان: "كشفنا عملية النصب هذه ضد فريق إدارة شؤون البائعين وعلى الفور، قمنا بإبلاغ السلطات".

 

وأضافت: "لقد استعدنا هذه الأموال وسعداء لحل هذه القضية." ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن حجم الأموال التي حولتها أو استعادتها.

المصدر: هافينغتون بوست

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)