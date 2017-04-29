هذا الشخص نجح في الاحتيال على جوجل وفيسبوك.. أرسلا له 100 مليون دولار

أكد عملاقا محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي جوجل وفيسبوك وقوعهما ضحية عملية احتيال قدرت قيمتها بنحو 100 مليون دولار.

وفي مارس/آذار الماضي، قالت تقارير إن شخصاً يحمل الجنسية الليتوانية اتُهم بشن هجوم إلكتروني بهدف الاحتيال استهدف "شركتي إنترنت مقرهما الولايات المتحدة" دون الكشف عن هوية الشركتين.

وأشارت إلى أن الشركتين وقعتا ضحية احتيال بإرسال ما يزيد عن 100 مليون دولار إلى حسابات بنكية خاصة بالمحتال المزعوم بحسب تقرير لبي بي سي.

وفي 27 من أبريل/نيسان الماضي، ذكرت مجلة "فورتشن" الاقتصادية أن الضحيتين هما فيسبوك وجوجل.

وقالت متحدثة باسم جوجل، في بيان: "كشفنا عملية النصب هذه ضد فريق إدارة شؤون البائعين وعلى الفور، قمنا بإبلاغ السلطات".

وأضافت: "لقد استعدنا هذه الأموال وسعداء لحل هذه القضية." ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن حجم الأموال التي حولتها أو استعادتها.

المصدر: هافينغتون بوست