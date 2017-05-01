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بالفيديو.. يتبع ضحيته قبل أن يغتصبها ويتزوج أخرى في ساعات!
كشف فيديو جديد التقطته كاميرات المراقبة اللحظات التي تتبع فيها مغتصب، نفذ سلسلة من الجرائم، ضحيته قبل أن يغتصبها، ثم يتزوج بعد عدة ساعات، وينشر صورته مع عروسه الجديدة على "فيسبوك".
وهاجم المغتصب ديري ماكان، 28 عاماً، وهو في حالة سُكر، امرأة تبلغ من العمر 24 عاما، ليلة 13 كانون الثاني/يناير في حديقة عامة بمنطقة هاكني، في شرق لندن.
ووصف القاضي مارتين زيدمان المتهم بأنه وحش، وجريمة الاغتصاب التي استمرت ساعتين بأنها ترقى إلى "جريمة تعذيب"، نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت.
وارتكب المتهم جريمته، بعد أن أطلق من السجن عقب تورطه في جريمة مماثلة تعود إلى عام 2006، اغتصب خلالها محامية، وحُكم عليه بالسجن 9 سنوات، وأطلق في كانون الأول/ديسمبر 2015.
الطريف أن المتهم بعد أن تورط في جريمة الاغتصاب، سارع في تلك الليلة إلى الزواج من كيري هوغ، 27 عاما، التي كانت حاملاً منه، وبث صورته مع زوجته الجديدة على "فايسبوك".
وقالت الضحية في شهادتها أمام المحكمة إنها أوشكت على اليقين من أنه سيقتلها بعد اغتصابها.
وتحدث عن تعذيبها بوسائل شتى قبل اغتصابها، وكشفت عن حوارات بينها وبين المغتصب حاول الأخير من خلالها إهانتها، وهو الضرر النفسي الذي أشارت إليه هيئة المحكمة عند نظر القضية.
وألقي القبض على المتهم بعد 6 أيام من ارتكابه الجريمة، بعد أن سارعت الضحية للإبلاغ عن أوصافه.
وتلقى حكماً بالسجن مدى الحياة عقاباً على جريمة الاغتصاب المذكورة.
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