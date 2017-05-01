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بالفيديو.. رد فعل طفلة ترى والدها بعد فراق طويل
نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مشهدا مؤثرا لرد فعل طفلة لدى رؤية والدها للمرة الأولى بعد فراق دام لنحو 4 أشهر، قضاها والدها في القارة المتجمدة.
وأوضحت الصحيفة أن والد الطفلة يعمل كهربائيا في منشأة للأبحاث في “أنتاركتيكا”، واضطر لقضاء عدة أشهر في عمله دون رؤية عائلته، لكنه عاد مبكرا لمفاجأتهم.
وأظهر الفيديو اللحظة التي كانت فيها الطفلة “شيري ماكتافيش” تخرج من مدرستها بمدينة “نورويتش” البريطانية، لتفاجئ بوجود والدها واقفا بين أهالي الطلاب أمام المدرسة، وصرخت قائلة: “أنا أرى والدي”، قبل أن تنطلق نحوه مسرعة، وقد بدا أنها تبكي وتصرخ، وألقت بنفسها بين ذراعيه في مشهد مؤثر جذب انتباه بقية زملائها وأفراد أسرهم.
وقامت والدتها بتصوير اللحظة التي اجتمع فيها شمل الطفلة بوالدها، وأشارت إلى العلاقة القوية التي تربطهما، وإلى مدى صعوبة الفراق على طفلتها التي انهارت عدة مرات جراء ابتعاد والدها عنها، واضطرت الأم للتوقف عن التصوير بعدما عجزت عن تمالك دموعها.
وتم نشر الفيديو الخاص بذلك اللقاء، الذي كان في بداية الشهر الجاري، على موقع “يوتيوب”، مؤخرا.
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