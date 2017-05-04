- انقطاع خدمة واتساب في عدة دول.. وهذا ما قالته الشركة
- عازفون عن المشاركة.. الجزائريون غير مهتمين بالانتخابات التشريعية.. وسجن الممتنعين أداة الحكومة للتشجيع على التصويت
- متى تنفجر الفقاعة العقارية في أستراليا.. إليك 4 سيناريوهات
- خبير طاقة: بعد 3 سنوات.. فواتير الكهرباء تنخفض في أستراليا
- خطر أمني يهدد وجود «حماس» في تركيا!
- نصرالله يرسم السقوف السياسية.. وجلسة 15 أيار ″لزوم ما لا يلزم″
- نصر الله يسقط «التأهيلي» بسلاح جنبلاطي فكيف ستتعاطى الحكومة مع طروحاته الانتخابية؟
- جنبلاط: التصويت سقط و«السيد» محق... وهذا هو المحظور الوحيد.. المعطيات الاقتصادية خطيرة... والجمهورية مسافرة على حساب الخزينة !
- المشنوق: الفراغ ممنوع بقرار إقليمي ودولي | خياران لتفادي الشغور: النسبية أو «الستين»
- رونالدو يفرض هيمنته على مدريد وأوروبا
- بدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم May 4, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 4, 2017
- الصيغة الأحدث: الأسد يرحل والنظام يبقى... لكن متى وكيف؟
- الأمير محمد بن سلمان يقدم أوراق تتويجه كملك قادم: نقل المعركة الى العمق الإيراني بتثوير الأقليات العرقية والمذهبية واغلاق الأبواب امام الحوار.. ويؤكد ان الوقت لصالحه في اليمن.. ما هي فرص نجاح هذه السياسات “التهديدية” من النجاح؟ وكيف سيكون رد الطرف الآخر؟ قراءة في مقابلته التلفزيونية الاهم
- لا فراغ.. و«النسبيّة» قابلة للنفاذ
- مخبأ سرِّي يُموِّن الإرهابيين... ومَن سيُدافع عن إنتحاري الحمرا؟
- نقمة في «المستقبل»: لا لسياسة «الانبطاح»
- الى أين سباق اللاءات في التحولات هنا وحولنا؟
- مَن يستطيع تحمُّل الفراغ ... إذا وقع؟
- بري رداً على تهديدات باسيل: الشارع ليس لعبة
- لجنة الاتصالات النيابية تضع يدها على الهدر في قطاع الخليوي
- السنيورة يدعي على سالم زهران بتهمة القدح والذم والتحريض
- لماذا تُجبر النساء في نيبال على مغادرة بيوتهن أثناء الحيض؟
- 4 مناطق آمنة.. اتفاق بين بوتين وأردوغان على حظر جوي وتخفيف التصعيد في سوريا
انقطاع خدمة واتساب في عدة دول.. وهذا ما قالته الشركة
توقفت خدمة التراسل الفوري واتساب التابعة لشركة فيس بوك مساء امس الأربعاء 3 مايو/ أيار 2017 في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتركيا وأجزاء أخرى من العالم، حيث يعاني الآلاف من مستخدمي الخدمة من عدم القدرة على إرسال أو إستلام أي رسائل فورية، ويبدو أن الخدمة قد توقفت عن العمل حوالي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جرينيتش.
وعانى بعدها المستخدمين من عدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمة وكشف موقع Down Detector للمتابعة الفورية عن آلاف الانقطاعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأجزاء اخرى من العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا والبرازيل، ومن غير الواضح حالياً ما الذي أدى إلى هذه المشاكل أو متى تعود الأمور إلى طبيعتها بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.
وقالت شركة واتساب بحسب رويترز إنها على دراية بمشكلة انقطاع الخدمة وتعمل على حلها في أقرب وقت.
ولم يكشف المتحدث عن الدول التي تأثرت بالانقطاع.، إلا أن العديد من الدول بينها السعودية ولبنان اشتكى مواطنوها من انقطاع الخدمة، وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي ما يفيد انقطاعها أيضاً في بريطانيا والبرازيل وأميركا.
وتصدَّر هاشتاغ #تعليق_الواتساب في السعودية، تفاعلوا من خلاله مع انقطاع خدمة التواصل.
ويأتي هذا الانقطاع في الوقت الذي تعمل فيه الخدمة على تحديث رئيسي لتطبيقها، حيث يختبر تطبيق الدردشة ميزة جديدة من شأنها أن تسمح للمستخدمين بتثبيت المحادثات في الجزء العلوي من القائمة داخل التطبيق للحفاظ على المحادثات الهامة في أعلى قائمة المحادثات.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- في سيدني.. بيوت الدعارة تنتشر كالنمل
- نشروا صوراً شبه عارية للأميرة كيت ميدلتون فانتهى بهم المطاف بالقضاء.. مجلة فرنسية ينتظرها ثمن باهظ لفعلتها
- لماذا تُجبر النساء في نيبال على مغادرة بيوتهن أثناء الحيض؟
- 4 مناطق آمنة.. اتفاق بين بوتين وأردوغان على حظر جوي وتخفيف التصعيد في سوريا
- نادين الراسي بمواقف حميمة وجريئة مع رجل متزوج
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- Beauty Pageant Scam: Salim Mehajer’s Sister Wins Miss Lebanon Australia, Was the Contest Fixed? 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
العنكبوت الالكتروني
- انقطاع خدمة واتساب في عدة دول.. وهذا ما قالته الشركة
- رونالدو يفرض هيمنته على مدريد وأوروبا
- توقعات الأبراج ليوم May 4, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 4, 2017
- لماذا تُجبر النساء في نيبال على مغادرة بيوتهن أثناء الحيض؟
- شلال تجري به مياه حمراء أشبه بالدماء!.. هذه حقيقته
- ملياردير يتبرع بمعظم ثروته لتنظيف المحيطات!
- نشروا صوراً شبه عارية للأميرة كيت ميدلتون فانتهى بهم المطاف بالقضاء.. مجلة فرنسية ينتظرها ثمن باهظ لفعلتها
- توقعات الأبراج ليوم May 3, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 3, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)