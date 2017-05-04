إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | انقطاع خدمة واتساب في عدة دول.. وهذا ما قالته الشركة
المصنفة ايضاً في: منوعات

انقطاع خدمة واتساب في عدة دول.. وهذا ما قالته الشركة

آخر تحديث: منذ 12 دقيقة
المصدر: هاف بوست عربي
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 31
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
انقطاع خدمة واتساب في عدة دول.. وهذا ما قالته الشركة

توقفت خدمة التراسل الفوري واتساب التابعة لشركة فيس بوك مساء امس الأربعاء 3 مايو/ أيار 2017 في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتركيا وأجزاء أخرى من العالم، حيث يعاني الآلاف من مستخدمي الخدمة من عدم القدرة على إرسال أو إستلام أي رسائل فورية، ويبدو أن الخدمة قد توقفت عن العمل حوالي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جرينيتش.

 

وعانى بعدها المستخدمين من عدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمة وكشف موقع Down Detector للمتابعة الفورية عن آلاف الانقطاعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأجزاء اخرى من العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا والبرازيل، ومن غير الواضح حالياً ما الذي أدى إلى هذه المشاكل أو متى تعود الأمور إلى طبيعتها بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

 

وقالت شركة واتساب بحسب رويترز إنها على دراية بمشكلة انقطاع الخدمة وتعمل على حلها في أقرب وقت.

 

ولم يكشف المتحدث عن الدول التي تأثرت بالانقطاع.، إلا أن العديد من الدول بينها السعودية ولبنان اشتكى مواطنوها من انقطاع الخدمة، وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي ما يفيد انقطاعها أيضاً في بريطانيا والبرازيل وأميركا.

 

وتصدَّر هاشتاغ #تعليق_الواتساب في السعودية، تفاعلوا من خلاله مع انقطاع خدمة التواصل.

 

ويأتي هذا الانقطاع في الوقت الذي تعمل فيه الخدمة على تحديث رئيسي لتطبيقها، حيث يختبر تطبيق الدردشة ميزة جديدة من شأنها أن تسمح للمستخدمين بتثبيت المحادثات في الجزء العلوي من القائمة داخل التطبيق للحفاظ على المحادثات الهامة في أعلى قائمة المحادثات.

المصدر: هاف بوست عربي

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)