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ملياردير نرويجي يقرر التبرع بمعظم ثروته

آخر تحديث: منذ 28 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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ملياردير نرويجي يقرر التبرع بمعظم ثروته

قال مستثمر نرويجي لصحيفة "أفتنبوستن"، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم التبرع بمبالغ كبيرة من ثروته التي تقدر بملياري دولار لأغراض، أولها بناء وتشغيل سفينة لتفقد أحوال المحيطات وتنظيفها.

 

وسيتكون طاقم السفينة التي ستعمل في شراكة مع فرع الصندوق العالمي للطبيعة في النرويج من 30 فردا وستتسع لما يصل إلى 60 عالما. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

 

وقال المستثمر ويدعى جيل إنجركه "سأعيد إلى المجتمع نصيب الأسد مما جنيته. وهذه السفينة جزء من هذا".

 

وذكرت "أفتنبوستن" أن إنجركه لم يكشف عن تكاليف السفينة ولا طبيعة التبرعات التي سيقدمها.

 

وإنجركه ملياردير يملك معظم أسهم شركة "أكير" القابضة التي تسيطر بدورها على شركة أكير النفطية.

المصدر: sputniknews

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