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مغنية أوكرانية تحيي حفلا للأطفال "شبه عارية"
تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمغنية الأوكرانية لورا سوبرفين، وهي تحيي حفلا بمناسبة ختام المصارعة الحرة الخاصة بالأطفال، في مدينة نيجين في مقاطعة تشيرنيغوف في أوكرانيا.
ونشر أليكس مان، أحد ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" الصور، وعلق قائلا "أحيت المغنية حفلها أمام الأطفال من دون ارتداء الملابس الداخلية، هذا عار، هذا حفل رياضي، من طلب من المغنية الظهور بهذا اللباس؟، بحسب ما نقله موقع "لينتا رو" الروسي.
وانهمرت التعليقات الساخرة والمنددة على مواقع التواصل الاجتماعي والرافضة لظهور المغنية بهذا الزي المغري أمام الأطفال، وكتب أحدهم "كيف تجرأت على الظهور أمام الأطفال بهذا الشكل؟، بينما كتبت ناشطة آخرى تعليقا "الجنون في بلدنا يزدهر، المغنية فهمت الأمر بشكل خاطئ وظنت أنها تحيي حفلا بنادي للعراة وليس أمام الأطفال.
والجدير بالذكر أن المغنية الأوكرانية لورا سوبرفين فازت بلقب ملكة جمال العالم للأمم المتحدة في عام 2016.
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