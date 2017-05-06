بالفيديو.. عريس يخدع عروسه ويستأجر ضيوفا في حفل زفافه

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انتهى حفل زفاف عروس بكارثة عندما اكتشفت أن العريس استأجر أكثر من 200 شخص للتظاهر بأنهم أصدقاؤه وأقاربه.

ذكرت التقارير المحلية الصينية أن إحدى المحطات التليفزيونية أجرت مقابلات مع بعض ضيوف العريس خلال مأدبة ضخمة في بلدة شيان، واعترفت سيدتان للمراسل أنهما لا تعرفان العريس، وتم وعدهما بالحصول على 80 يوانا من أجل حضور الحفل.

وأضافت أن الدعوة لحضور حفل الزفاف انتشرت من خلال موقع للتواصل الاجتماعي في الصين، وقال سائق للصحفيين إنه أحضر معه خمسة أشخاص من قريته بعدما سمع أنه يمكنهم حضور الحفل لتناول الطعام والحصول على الأموال.

وتمكن العريس من جمع أكثر من 200 شخص معظمهم من الطلاب والعمال والمهاجرين الذين يرغبون في جمع الأموال بشكل سريع.

ولسوء حظه، اكتشفت العروس خدعته عندما تحدثت مع بعض الضيوف ووجدت أنهم ليسوا من أقارب العريس وادعوا فقط أنهم أصدقاؤه، وعندما لم يصل والدا العريس ازدادت شكوكها، وانكشف أمر العريس في النهاية واستدعت عائلة العروس الشرطة للاشتباه في الاحتيال.

وقال العريس للشرطة إنه استأجر المئات من الأشخاص لحضور حفل زفافه لأن والديه لم يوافقا على زفافه من فتاة تعيش خارج مدينتهم.

المصدر: وكالات