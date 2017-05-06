- بالفيديو.. عريس يخدع عروسه ويستأجر ضيوفا في حفل زفافه
- آستراليا: هل يستشهد عبيد بمجلس اللوردات البريطاني؟
- أستراليا.. وولورث تتعاقد مع شركة لمراقبة أجهزة الزبائن
- منظمة التجارة العالمية تصفع صناعة السجائر في أستراليا
- أستراليا تراجع قواعد تأشيرة المهاجرين الأثرياء
- نظام الأسد يخرق اتفاق خفض التصعيد بريفي حمص وحماة
- مراجعة وضع المرأة السعودية
- في لبنان... عمليات «كوماندوس سياسية» لإنقاذ البرلمان من السقوط
- بدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم May 6, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 6, 2017
- الاستعداد لحرب خاطفة على جبهة الجولان
- «حماس» ووثيقتها: حلف الكذّاب والأبله
- فرنسا منقسمة ومتغيرة ومحكومة بخيار رديء
- يوفنتوس أمام فرصة حسم اللقب والتفرغ لـ«الأبطال»
- لبنان: ماذا لو حلّ 21 حزيران بلا قانون؟
- مصدر مقرّب من بري : التأهيلي طوي ولا بديل عن الاتفاق.. نائب في حزب الله : اعتقاد قوي بإنجاز القانون قبل 20 حزيران
- عون: لا داعي للخوف على الوضع المالي... والحريري يسعى لحل... و«الحزب» ينتظر
- برّي: عرضي مع تاريخ صلاحية فلا تضيّعوا الفرص
- «السقوط الناعم» لـ«تفاهُم مار مخايل»؟
- إلى «النسبية» دُر..
- هل يمكن تغيير وجه لبنان ونظامه في أيام أو أسابيع؟
- ميقاتي ـ الحريري: قطيعة فمصالحة... فـ «انفجار»!
- جريصاتي يلاحق زيدان... والقضاء يرفض
- شامل روكز: النسبية ستُعتمد... والانتخابات في أيلول
بالفيديو.. عريس يخدع عروسه ويستأجر ضيوفا في حفل زفافه
انتهى حفل زفاف عروس بكارثة عندما اكتشفت أن العريس استأجر أكثر من 200 شخص للتظاهر بأنهم أصدقاؤه وأقاربه.
ذكرت التقارير المحلية الصينية أن إحدى المحطات التليفزيونية أجرت مقابلات مع بعض ضيوف العريس خلال مأدبة ضخمة في بلدة شيان، واعترفت سيدتان للمراسل أنهما لا تعرفان العريس، وتم وعدهما بالحصول على 80 يوانا من أجل حضور الحفل.
وأضافت أن الدعوة لحضور حفل الزفاف انتشرت من خلال موقع للتواصل الاجتماعي في الصين، وقال سائق للصحفيين إنه أحضر معه خمسة أشخاص من قريته بعدما سمع أنه يمكنهم حضور الحفل لتناول الطعام والحصول على الأموال.
وتمكن العريس من جمع أكثر من 200 شخص معظمهم من الطلاب والعمال والمهاجرين الذين يرغبون في جمع الأموال بشكل سريع.
ولسوء حظه، اكتشفت العروس خدعته عندما تحدثت مع بعض الضيوف ووجدت أنهم ليسوا من أقارب العريس وادعوا فقط أنهم أصدقاؤه، وعندما لم يصل والدا العريس ازدادت شكوكها، وانكشف أمر العريس في النهاية واستدعت عائلة العروس الشرطة للاشتباه في الاحتيال.
وقال العريس للشرطة إنه استأجر المئات من الأشخاص لحضور حفل زفافه لأن والديه لم يوافقا على زفافه من فتاة تعيش خارج مدينتهم.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- بالفيديو.. عريس يخدع عروسه ويستأجر ضيوفا في حفل زفافه
- توقعات الأبراج ليوم May 6, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 6, 2017
- مغنية أوكرانية تحيي حفلا للأطفال "شبه عارية"
- ملياردير نرويجي يقرر التبرع بمعظم ثروته
- علماء أمريكيون: فيضان عالمي قريب
- "لماذا أكره عمي؟".. مقال لابن أخ هتلر يفضح الزعيم النازي.. جده يهودي وكان على علاقة بابنة شقيقته!
- ملكة بريطانيا تمتلك هاتفاً جوالاً وآيباد.. ولديها حساب سري على الشبكات الاجتماعية!
- مارين لوبان سليلة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم!.. تفاصيل الخبر الغريب الذي نشرته الوكالة الفرنسية ثم حذفته
- توقعات الأبراج ليوم May 5, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)