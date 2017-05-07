- قانون يجرد واتساب من "أهم ميزة"
- اليوم.. الفرنسيون يختارون رئيسهم ويحسمون "مصير أوروبا"
- بالفيديو: لحظة ايقاف زفاف طفلة في الخامسة على طفل في التاسعة
- بعد نصف قرن.. تفكيك جريمة كامل مروّة
- مفاوضات آستانة: ملامح تعب على وجه القاتل
- اتفاق تخادم المصالح ودبلوماسيات طواحين الهواء الدونكوشوتيّة
- إيران.. Trump
- قرصنة بريد ماكرون تحيي قلقاً من «الفبركة والتضليل»
- توقعات الأبراج ليوم May 7, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 7, 2017
- الحريري يدعو اللجنة الوزارية مطلع الأسبوع إلى «عصف فكري حول أفكار وسطية»
- موناكو يشتري سيركل بروج البلجيكي
- سوق المال السعودية: الطلب يرفع السيولة 14 في المئة
- لماذا هذا “النهم” السعودي المفاجيء لانفاق عشرات المليارات من الدولارات على شراء صفقات اسلحة وذخائر امريكية وتركية؟ هل هي الرغبة بحسم الحرب في اليمن قبل نهاية العام بضوء اخضر “ترامبي” ام استعدادا لحرب قادمة مع ايران؟
- مصادر: لا خرق جديداً والاتكال على الأطراف اللبنانية خداع سياسي
- ميقاتي يسدّد في مرمى الحريري أهدافا بالجملة
- العزم يطلق ورشة لتأهيل مسجد مرياطة الكبير
- وفاة الممثلة السورية نجاح حفيظ المعروفة بـ"فطوم حيص بيص"
- بالفيديو.. عريس يخدع عروسه ويستأجر ضيوفا في حفل زفافه
- آستراليا: هل يستشهد عبيد بمجلس اللوردات البريطاني؟
- أستراليا.. وولورث تتعاقد مع شركة لمراقبة أجهزة الزبائن
- منظمة التجارة العالمية تصفع صناعة السجائر في أستراليا
- أستراليا تراجع قواعد تأشيرة المهاجرين الأثرياء
- نظام الأسد يخرق اتفاق خفض التصعيد بريفي حمص وحماة
- مراجعة وضع المرأة السعودية
قانون يجرد واتساب من "أهم ميزة"
تعد الحكومة البريطانية مشروع قانون يسمح للحكومة بمراقبة الرسائل الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي أو خدمات الهواتف، مما يثير مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين.
وحسب تسريبات لمسودة مشروع القانون، فإنه يجبر شركات الإنترنت والهواتف وغيرها من شركات الاتصالات على السماح للحكومة بالاطلاع على رسائل أي شخص.
وفي حال إقرار القانون، فإن أيا من خدمات التراسل عبر الإنترنت، ومنها "واتساب"، لن تكون قادرة على منح المستخدمين ضمانا بنسبة 100 بالمئة من أن رسائلهم في مأمن بعيدا عن أيدي السلطات.
وفي وقت سابق أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود بشكل صريح، أنها ستجبر شركات التكنولوجيا والاتصالات على التعاون بشكل أكثر فعالية مع السلطات الأمنية إن لم تبادر الشركات بنفسها على فعل ذلك.
وأثار الهجوم الذي استهدف مقر البرلمان البريطاني في لندن مارس الماضي، دعوات حكومية إلى فرض مزيد من الرقابة على وسائل التواصل، بعد ثبوت استخدام منفذ الهجوم خالد مسعود لتطبيق "واتساب" دقائق قبل العملية.
لكن المحققين واجهوا مشكلاتقا كبيرة في مساعيهم للتوصل إلى المحتوى الذي أرسله أو استقبله مسعود في التطبيق، بسبب تشفير الرسائل التي يتباهى واتساب بضمان سريتها.
وعادة ما تواجه شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، ضغوطا متزايدة لتمكين أجهزة الأمن المخابرات من قراءة الرسائل المشفرة في تطبيقات التواصل.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- أستراليا تراجع قواعد تأشيرة المهاجرين الأثرياء
- بالفيديو.. عريس يخدع عروسه ويستأجر ضيوفا في حفل زفافه
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!!
- أستراليا.. وولورث تتعاقد مع شركة لمراقبة أجهزة الزبائن
- كيف تجعل إمرأتك تقذف سائلها الجنسي ؟!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- قانون يجرد واتساب من "أهم ميزة"
- بالفيديو: لحظة ايقاف زفاف طفلة في الخامسة على طفل في التاسعة
- توقعات الأبراج ليوم May 7, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 7, 2017
- بالفيديو.. عريس يخدع عروسه ويستأجر ضيوفا في حفل زفافه
- توقعات الأبراج ليوم May 6, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 6, 2017
- مغنية أوكرانية تحيي حفلا للأطفال "شبه عارية"
- ملياردير نرويجي يقرر التبرع بمعظم ثروته
- علماء أمريكيون: فيضان عالمي قريب
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)