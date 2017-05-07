استطلاع رأي يكشف أفضل الهواتف الذكية في العالم

ظهرت في أبريل/ نيسان الماضي العديد من النماذج الجديدة في سوق الهواتف النقالة، وبدأت الهواتف المدعومة بمعالج "سناب دراجون 835 في دخول السوق واحد تلو الآخر.

وقد أجرى موقع "أن تو تو" بحثا لأفضل 10 هواتف ذكية في الشهر الماضي وشمل البحث بيانات الإحصاء في الفترة من 1 أبريل/ نيسان 2017، حتى 30 من الشهر ذاته، مع أخذ عينات لا تقل عن 1000 عينة لكل نموذج واحد من الهواتف.

وفي المركز الخامس جاء هاتف "وان بلوس 3 تي"، وتبعه "لو إيكو لو برو3"، ثم "وان بلوس 3"، وفي المركز العاشر جاء الهاتف " أسوس زين فون 3".

المصدر: sputniknews