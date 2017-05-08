فضيحة على الفيسبوك أجبرت شاب لبناني على الانتحار

هزت الشارع اللبناني يوم اول أمس، حادثة مفجعة تعرض لها شاب لبناني، حيث قام بالانتحار بعد أن قامت الفتاة بنشر صور غير أخلاقية للشاب على وسائل التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل، قام الشاب البالغ 21 عاما بالتعرف على فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي سُرعان ما تطورت بعد اخذ ورد لايام عدة فوقع في شباكها الاحتيالية.

وقامت الفتاة بعد تلقيها لصور فاضحة للشاب بابتزازه عدة مرات، وطلبت المال مقابل محي الصور وعدم نشرها على الفيسبوك، لكن الشاب لم يكترث لتهديدات الفتاة.

وفي صباح اليوم التالي، نفذت الفتاة تهديدها ونشرت الصور الفاضحة للشاب وأرسلتها لأصدقائه، فلم يتحمل الاخير وقع الصدمة فقرر انهاء حياته عبر اطلاق النار على نفسه من بندقية صيد داخل منزله.

المصدر: sputniknews