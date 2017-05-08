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جريمة تهز المجتمع المصري .. رئيس محكمة يقتل مجندا بمسدسه
أقدم قاض مصري بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف مساء الأربعاء 3 مايو، على قتل مجند برصاصة في الصدر، عقب مشادة كلامية بينهما بسبب تعرض القاضي لخطيبة المجند.
وتحدث برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم عن تفاصيل الحادثة بحضور خطيبة الضحية مؤمن سعد أغا البالغ من العمر 23 عاما.
وأعرب مقدم البرنامج وائل الإبراشي عن دهشته وصدمته من قيام رئيس محكمة بقتل المجند مؤمن سعد أغا، خريج الجامعة الألمانية، وتحدث قائلا "هقول تاني وتالت رئيس محكمة جنايات يقتل شابا مجندا يستعد للحياة بعد التجنيد بسبب حوار لا يستحق كل هذا الانفعال، وكان يمكن أن يستخدم كل الأدوات القانونية لكن للأسف فضل استخدام السلاح فضيع نفسه وضيع شابا وحطم عائلات والأهم من ذلك أن يطبق القانون على الجميع".
وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن القاضي بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف ومعارا إلى دولة الكويت، أطلق الرصاص على مؤمن أمام مدخل مبنى سكني بشارع فرعي من شارع البطراوي، بمنطقة مدينة نصر.
وقال المصدر ذاته إن مؤمن قتل برصاصة في الصدر بعد مشادة كلامية بينه وبين القاضي جراء اعتراض الأخير على تواجدها بمدخل المبنى.
وذكر المصدر الأمني الذي لم يفصح عن هويته، ان القاضي قام بتسليم نفسه وسلاحه لقسم أول مدينة نصر، وقد بدأت نيابة حوادث شرق القاهرة التحقيق حول الواقعة، وأمرت بتشريح الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
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