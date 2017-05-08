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"الذبح الحلال" ممنوع في بلجيكا

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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&quot;الذبح الحلال&quot; ممنوع في بلجيكا

صوت برلمان منطقة والونيا شرقي بلجيكا على حظر ذبح الحيوانات وفق الشريعتين الإسلامية واليهودية، في ثاني قرار من نوعه يصدر بمناطق داخل هذه الدولة الأوروبية.

 

وصوتت لجنة البيئة في برلمان المنطقة بالإجماع على بدء الحظر، الذي سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2019، وفق ما أوردت صحيفة "إندبندت" البريطانية، الاثنين.

 

وحسب الشعائر الإسلامية "الحلال" واليهودية "كوشير" يجب ذبح الحيوانات وإسالة دمها قبل تناولها، لكن جماعات الرفق بالحيوان تدين هذا الأمر وتقول إن الأفضل صعق الحيوانات قبل قتلها وترى أن ذلك "أكثر آدمية"، ويؤكد القرار الجديد على ذلك، أي الصعق قبل الذبح.

 

وكان برلمان المنطقة الفلمنكية شمالي البلاد قد اتخذ قرارا مماثلا في وقت سابق، على أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2019.

 

ودان "الكونغرس اليهودي" في أوروبا القرار، وقال إنه يرسل رسالة مرعبة للمجتمعات اليهودية في أوروبا بأن اليهود "غير مرغوب فيهم".

 

وفي السياق ذاته، عبرت مؤسسات إسلامية عن معارضتها للقرار، وقالت إن المسلمين قلقين من تناول أطعمة لا تكون مذبوحة بالطريقة الإسلامية الحلال.

 

وكانت دول مثل الدنمارك وسويسرا ونيوزيلندا وبولندا فرضت قيودا مماثلة على ذبح الحيوانات على الطريقتين الإسلامية واليهودية.

 

المصدر: سكاي نيوز

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