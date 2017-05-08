- بالفيديو... امرأة "أصيبت بالجنون" بعد أن شاهدت زوجها مع عشيقته
- بعد مطالبات بفصلها من التلفزيون الأسترالي.. هل تكون هذه نهاية أزمة الناشطة السودانية ياسمين عبدالمجيد؟
- دور المُعلِّمة الجديد.. السيدة الأولى التي اختبرت مهارات ماكرون وضبطت أداءه ستقود فرنسا بقيادتها الرئيس
- شطحات مادونا.. صورة عارية "غريبة" على إنستغرام
- "الذبح الحلال" ممنوع في بلجيكا
- جريمة تهز المجتمع المصري .. رئيس محكمة يقتل مجندا بمسدسه
- فضيحة على الفيسبوك أجبرت شاب لبناني على الانتحار
- لماذا تستحيل ممارسة الجنس في الفضاء؟ وهل تنتصر شركة أفلام البالغين في تحديها للعلماء؟
- الرجال أذكى من النساء.. لا تفرح كثيراً فهذا ما يميِّز المرأة عنك
- جدل بمواقع التواصل بسبب صورة مثيرة لهيفاء بدراما رمضان
- 90 % من الأستراليين: لا منازل للأجيال القادمة
- طرابلس والشّمال: متى يستعيدان الدور المفقود؟
- عن سلاح "المالية" المخفي: التوقيع الرابع
- أول عملية تهجير في دمشق تبدأ بإخراج مقاتلي المعارضة
- هذا ليس وقت المزاح في اليمن
- ميقاتي: الدستور لا يحتمل المسايرة
- حل البرلمان يستحضر مواجهة مع «الثنائي الشيعي» والتمديد في دورة استثنائية يختبر موقف عون
- لبنان يَختبر استقراره في مهلة آخِرها 20 يونيو
- المناطق الآمنة» والصياد الروسي
- التقسيم بدأ بـ 4 مناطق: «هنا كانت سوريا»!
- قوات النظام «تقضم» مناطق «التهدئة»
- «البريمييرليغ».. الكل يهدر النقاط!
- سورية
- توقعات الأبراج ليوم May 8, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 8, 2017
بالفيديو... امرأة "أصيبت بالجنون" بعد أن شاهدت زوجها مع عشيقته
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات مثيرة لرد فعل زوجة شاهدت زوجها بجانب امرأة أخرى داخل سيارته.
كان الزوج جالسا في السيارة مع امرأة أخرى، عندما تشبثت زوجته في الزجاج الأمامي للسيارةظ
وبدأت الزوجة تصيح بعد مشاهدة زوجها، فيما واصل الزوج قيادة السيارة.
وبعد السير لمسافة قصيرة في الشارع، توقف الزوج بالسيارة، محاولًا إقناع زوجته بالابتعاد عن سيارته، لكنها لم توافق على ذلك.
وكتبت نورة بيتج، التي نشرت الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وجدت هذه المرأة زوجها مع سيدة بجانبه، وقفزت على السيارة ولكن الزوج قام بمواصلة قيادة السيارة دون اهتمام".
وعلق أحد مستخدمي فيسبوك: "امرأتك تذهب معك ميلًا إضافيًا فقط لتظهر لك أنها تحبك، ومازلت مستمرًا في القيادة"، في حين حذر آخر عشيقة الرجل أنها قد تكون قريبا المرأة التي تجلس على محرك السيارة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- بالفيديو... امرأة "أصيبت بالجنون" بعد أن شاهدت زوجها مع عشيقته
- شطحات مادونا.. صورة عارية "غريبة" على إنستغرام
- "الذبح الحلال" ممنوع في بلجيكا
- جريمة تهز المجتمع المصري .. رئيس محكمة يقتل مجندا بمسدسه
- فضيحة على الفيسبوك أجبرت شاب لبناني على الانتحار
- لماذا تستحيل ممارسة الجنس في الفضاء؟ وهل تنتصر شركة أفلام البالغين في تحديها للعلماء؟
- الرجال أذكى من النساء.. لا تفرح كثيراً فهذا ما يميِّز المرأة عنك
- حدث في مثل هذا اليوم May 8, 2017
- استطلاع رأي يكشف أفضل الهواتف الذكية في العالم
- قانون يجرد واتساب من "أهم ميزة"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)