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بالخطوات...اكتشف سرقة "واي فاي" الإنترنت الخاص بك
يعاني الكثير من المستخدمين من بطء سرعة الإنترنت لديهم، ورغم تكرار الشكوى للشركة مزودة الخدمة فلا يتغير من الأمر شيئًا بل ربما يزداد سوءًا، لتبدأ حيرة المستخدم بين الأسباب التي قد تؤدي إلى ضعف الخدمة لديه.
ويبقى سبب قيام أحد الجيران باختراق شبكة الواي فاي الخاص بك أحد الأسباب الواردة والحاضرة بقوة في مثل هذه الحالات، فعند التأكد من عدم اشتراك عدد كبير من الأجهزة على نفس الشبكة أو وجود مجال مغناطيسي أو كهربي قوي بالقرب من جهاز الروتر، ينبغي البحث بعدها عن ذلك اللص الذي يستفيد بخدمتك دون وجه حق، وعرضت صحيفة "باندا سيكيوريتي" خطوات عملية لاكتشافه.
أوضحت الصحيفة أنه إن رغب جارك في سرقة الإنترنت الخاصة بك فإنه لابد وأن يستخدم أحد برامج القرصنة، وبهذا تصبح بياناتك في قبضة من طور هذا البرنامج ما يزيد من خطورة الموقف، ومن أوضح العلامات لسرقة الواي فاي أن تلاحظ انخفاض سرعة الخدمة لديك حتى مع عمليات التصفح التقليدي التي عادة لا تستغرق كثيرًا من الوقت لإتمامها، رغم أنك تصل جهازًا واحدًا فقط على شبكتك.
بعد التأكد ممن عدم وجود الأسباب السابق ذكرها ابدأ في فحص جهاز الروتر الخاص بك، ولتبدأ بإغلاق شبكة الواي فاي لدى جميع الأجهزة الموجودة في المنزل، ثم افحص بعدها لمبة الاختبار الخضراء المقابلة لكلمة WLAN في جهاز الروتر فإن كانت لاتزال مضاءة فكن على يقين أن هناك من يسرقك.
وتعد الطريقة السابقة هي الأبسط للمستخدمين العاديين، أما لأصحاب الخبرة الأكبر في مجال المعلوماتية يمكنهم اللجوء إلى الذهاب إلى إعدادات الروتر وإظهار قائمة الأجهزة المتصلة والتي يمكن توجد أيضًا تحت مسميات قائمة الأجهزة أو الشبكة المنزلية، والتي يمكن من خلالها التعرف بالتحديد على الأجهزة المستفيدة بخدمة الإنترنت من جهازك.
وفي حال أن شككت في وجود من يسطو على شبكتك المنزلية للإنترنت، يمكنك اتباع الآتي:
1- تعزيز أمن أجهزتك باستخدام برامج مكافحة الفيروسات ومنع اختراق الشبكات.
2- غلق شبكة الواي فاي فورًا وقم بتوصيل حاسبوك بالروتر باستخدام الكابل.
3- غير كلمة المرور الخاصة بالروتر ولا تعلم بها أحدًا، كما ينصح بتغيير كلمات الحسابات المختلفة.
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