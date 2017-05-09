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رجل سعودي يطلق أخته
طلق سعودي زوجته بحجة انها اخته بالرضاعة، ورفضت الزوجة الطلاق بحجة أنه يريد حرمانها من حقوقها الشرعية والمحكمة تنظر في الطلب.
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الزوجة رفعت ضد زوجها دعوى قضائية بسبب قيام الأخير بتطليقها بعد مرور 37 عامًا على الحياة الزوجية، مدعيا أنها أخته بالرضاعة، وقد حددت محكمة الأحوال الشخصية بجدة، الشهر المقبل موعداً للنظر في الدعوى.
هذا وقد قامت الزوجة باتهام زوجها في الدعوى المرفوعة بالتخلص منها بحجة أنه أخوها من الرضاعة، حيث أضافت أنه قد مر على زواجهما 37 عام ولديهما 6 أولاد، مضيفة أن ادعاء الزوج كاذب وطالبت المحكمة إلزامه بدفع نفقتها ونفقة أولادها.
كما أضافت الجريدة، أن الزوجة أعلنت، بأن زوجها أراد التخلص منها بعد تقاعده، حيث أراد أن يحرمها من حقوقها الشرعية من حضانة ونفقة، وقالت متسائلة "أين كان طيلة هذه الفترة، ولماذا لم يفكر في الأمر إلا اليوم؟".
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