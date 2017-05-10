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الرئيسية | منوعات | بالفيديو.. مسلمة تتعرض للإهانة في متجر أميركي يحصد ملايين المشاهدة
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بالفيديو.. مسلمة تتعرض للإهانة في متجر أميركي يحصد ملايين المشاهدة

آخر تحديث: منذ 6 دقيقة
المصدر: وكالات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
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تعرضت امرأة مسلمة للإهانة في متجر أميركي بولاية فرجينا، حسب شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي.

 

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، فإن المرأة كانت تتسوق في متجر ترادر جو في ريستون بولاية فرجينيا، مشيرا إلى أنها كانت تلبس النقاب.

ويسمع في المقطع المرأة تقول للمسلمة “أنا أتمنى أن يخرجوك من هذه الدولة”. بعدها قالت المسلمة “أنا ولدت في الولايات المتحدة”، فأجابتها الأخرى قائلة ” لم يعد أوباما في منصبه، ولم يعد لدينا مسلمين هنا”.

 

وحقق الفيديو أرقام مشاهدة قياسية في ظرف وجيز، حيث شوهد أكثر من 3 ملايين مرة.

 

المصدر: وكالات

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