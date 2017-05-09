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تضارب وعنف و"فضيحة جديدة" للطيران الأميركي
في حادثة جديدة من سلسلة الفضائح التي طالت شركات طيران أميركية، اشتعلت مناوشات بالأيدي بين مسافرين وعاملين في شركة "سبيريت إيرلاينز"، امتدت لاحقا لتطال رجال الشرطة أيضا، وذلك بعد إلغاء رحلات للشركة.
وساد الغضب بين مئات المسافرين في مطار "فورت لوديرديل هوليوود" الدولي في فلوريدا، مساء الاثنين، بعد أن أعلنت الشركة إلغاء 9 رحلات، مما دفع بعضهم للتشاجر مع العاملين في الشركة، والاشتباك معهم بالأيدي.
ومع ارتفاع حدة التوتر تم استدعاء رجال الشرطة، الذين اشتبكوا أيضا مع بعض المسافرين، إذ أظهر مقطع فيديو رجل شرطة يتشاجر مع مسافرات ليسقط أرضا هو وإحداهن.
من جانبها، أوضحت "سبيريت إيرلاينز" أن إلغاء الرحلات جاء نتيجة خلاف قانوني مع "الجمعية الدولية للطيارين في شركات الطيران"، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية.
وأضافت الشركة أن هؤلاء الطيارين "أرادوا الحصول على عقود جديدة، مما دفعهم لتقديم مصلحتهم الشخصية فوق مصلحة المسافرين والتسبب بإلغاء رحلات بشكل أثر على مئات المسافرين".
وذكرت تقارير صحفية أميركية أنه تم إلغاء نحو 300 رحلة تابعة لشركة "سبيريت إيرلاينز" خلال الأسبوع الماضي.
وأشارت الشركة إلى أنها رفعت دعوى قضائية فدرالية ضد اتحاد الطيارين وآخرين، "تسببوا في تعطيل عمليات الطيران الخاصة بالشركة".
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