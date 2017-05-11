فضيحة 2017... صور إباحية لملكة جمال لبنانية!

ذكرت "بوابة القاهرة" أنه يجري الحديث عن فضيحة جنسية كبيرة مع صور إباحية لملكة جمال لبنانية سابقة مع أحد رجال الأعمال الكبار، حيث قام بتصويرهم سائق رجل الأعمال وطلب 200 ألف دولار منهما كي لا ينشر الصور.

وبحسب "بوابة القاهرة"، فإن إحدى المجلّات دفعت له مبلغ 50 ألف دولار مقابل تسليمه الصور لكن رجل الأعمال ما زال يفاوض السائق على الحصول على الصور مع توقيع السائق على تعهد بألا يكون لديه نسخة أخرى عنها وتلفها مقابل دفع مبلغ 200 ألف دولار.

وأشارت "بوابة القاهرة" إلى أن ظهور الصور الإباحية على شبكة التواصل الاجتماعي ستشكل أكبر فضيحة في سنة 2017 بين ملكة جمال لبنانية ورجل اعمال كبير في اعمال التجارة والمال.