إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | فضيحة 2017... صور إباحية لملكة جمال لبنانية!
المصنفة ايضاً في: منوعات

فضيحة 2017... صور إباحية لملكة جمال لبنانية!

آخر تحديث: منذ 11 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
فضيحة 2017... صور إباحية لملكة جمال لبنانية!

ذكرت "بوابة القاهرة" أنه يجري الحديث عن فضيحة جنسية كبيرة مع صور إباحية لملكة جمال لبنانية سابقة مع أحد رجال الأعمال الكبار، حيث قام بتصويرهم سائق رجل الأعمال وطلب 200 ألف دولار منهما كي لا ينشر الصور.

 

وبحسب "بوابة القاهرة"، فإن إحدى المجلّات دفعت له مبلغ 50 ألف دولار مقابل تسليمه الصور لكن رجل الأعمال ما زال يفاوض السائق على الحصول على الصور مع توقيع السائق على تعهد بألا يكون لديه نسخة أخرى عنها وتلفها مقابل دفع مبلغ 200 ألف دولار.

 

وأشارت "بوابة القاهرة" إلى أن ظهور الصور الإباحية على شبكة التواصل الاجتماعي ستشكل أكبر فضيحة في سنة 2017 بين ملكة جمال لبنانية ورجل اعمال كبير في اعمال التجارة والمال.

 

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)