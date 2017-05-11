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نبش قبر زوجته وأعاد جثتها إلى منزله... وما يفعله بها منذ 13 عاماً صادم

آخر تحديث: منذ 9 دقيقة
المصدر: لها
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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نبش قبر زوجته وأعاد جثتها إلى منزله... وما يفعله بها منذ 13 عاماً صادم

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قصة غريبة بطلها رجل فييتنامي.

 

فقد أحبّ فان لي، 66 عاماً، زوجته سيوان حتى أنه لم يتقبل وفاتها. ولذلك رفض أن يقوم أهل قريته بدفنها.

 

لكنّه تظاهر بقبول ذلك. وفي ليلة ماطرة تسلل إلى المقبرة ونبش قبر الزوجة واستخرج رفاتها ووضعه في كيس بلاستيكي.

 

ونقل الجثة إلى منزله وأخبر أبناءه السبعة بما فعل. وباءت محاولات هؤلاء بإقناعه بدفن والدتهم بالفشل.

 

وانتشر الخبر بالقرية ولم تتمكن السلطات المحلية أيضاً من حمل الرجل على دفن زوجته المتوفاة.

وما زال فان يعيش مع رفاتها منذ 13 عاماً بعد أن وجد طريقة لحفظها. وهو يشتري لها مستحضرات التجميل والملابس وينظفها ويضع الماكياج على وجهها.

 

المصدر: لها

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