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أب يعاقب ابنته بطريقة قاسية بعد تمزيق أوراق طلاق والديها

آخر تحديث: منذ 28 دقيقة
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أب يعاقب ابنته بطريقة قاسية بعد تمزيق أوراق طلاق والديها

عاقب أب ابنته البالغة من العمر ثماني سنوات عقابا قاسيا عندما مزقت أوراق طلاقه من والدتها.

 

نشر موقع "ذا صن" لقطات للطفلة الصغيرة معلقة خارج منزلها بحبل حول عنقها، ثم قام الأب بخلع بنطالها لأسفل قبل أن ينهال عليها بالضرب.

 

وذكر الموقع أن الرجل أرسل الصور لزوجته، والتي بدورها استدعت الشرطة في مقاطعة جيانجي بجنوب غرب الصين، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لعلاجها.

 

وقالت الشرطة إنه من المتوقع منح الأم حضانة الطفلة بالكامل بعد انتشار اللقطات.

 

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

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