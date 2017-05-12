مصر: المحكمة تنظر أولى جلسات محاكمة متهم اغتصب والدته وقتلها !

تنظر محكمة جنايات طنطا التابعة لمحافظة الغربية إحدى محافظات القاهرة ،اليوم أولى جلسات المتهم باغتصاب والدته ثم قتلها برئاسة المستشار سعد إبراهيم عوض وعضوية المستشارين سامى رجب بريك وطارق خيرى موسى وأشرف جمال فؤاد وأمانة سر هيثم علوانى وعلى القلشى.

وأحال المستشار هشام عبد العال المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية عاطل يدعى أحمد م 26 سنة محبوس مقيم الساحل – شبرا مصر القديمة لمحكمة جنايات طنطا فى الجناية رقم 24875 لسنة 2016 جنايات السنطة والمقيدة برقم 2443 لسنة 2016 كلى غرب طنطا لمحكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى لقيامه بقتل والدته مستخدما ( مفك ) بعد اغتصابها.

المصدر: صحيفة اليوم السابع المصرية