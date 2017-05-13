- مفاجئة في العمر الحقيقي لهذه السيدة
- تعرف على أشهر الزيجات السرية في الوسط الفني
- بعض الديدان الطفيلية قد تختبئ في وجبة السوشي!
- مشروع بحث جديد لتطوير حمالة صدر أكثر ملاءمة للمرأة
- أرسلونا إلى الموت.. لاجئون سوريون يشكون ترحيلهم من الأردن إلى بلادهم
- بدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم May13, 2017
- قانون الانتخاب: «تقدّم كبير» نحو النسبيّة؟
- حدث في مثل هذا اليوم May 13, 2017
- بري يؤجِّل «جلسة التمديد» أياماً... وعون يُلاقــيه بفتح دورة إستثنائية
- تعقيدات ادارة التصعيد وادارة تخفيف التصعيد
- إنها مرحلة نشوب حروب... الحلول
- إحياء الاتحاد الأوروبي في ظل «نابليون الرابع»!
- زوّار عون : دورة استثنائىة وقانون على النسبية والدوائر بين 11 و14
- الحريري: الرؤية السعودية طموحة وخلافي مع «حزب الله» لا يوقف البلد
- ترامب: بذور الانحطاط والأزمة المفتوحة
- لبنان مركزاً لعلاج ضحايا حروب الجوار
- «أبطال أفريقيا».. الأهلي يستضيف زاناكو
- «المستقبل» يتحدث عن دورة استثنائية لمجلس النواب في يونيو
- بين «نبيه الأول» و«جبران الرابع»
- وزير المال يُطلق مسار التجديد لرياض سلامة الإثنين
- موطئ قدم لريفي في البقاع الغربي!
- عصام فارس في البلمند اليوم: أسبوعان لجسّ النبض الانتخابي
- مساعي الحظوظ المتساوية: قانون نسبي أو القانون النافذ
- فضلو خوري ودور الجامعة الأميركيّة في بيروت
بعض الديدان الطفيلية قد تختبئ في وجبة السوشي!
خبر محزن لعشاق السوشي، الوجبة اليابانية الأكثر شهرة في العالم، إذ اكتشف الأطباء انتقال أحد أنواع الديدان الطفيلية عبر تناول هذه الوجبة لاحتوائها على الأسماك النيئة، والتي من الممكن أن تتسبب بأعراض مؤلمة قد تكون خطيرة.
يبدو أن الأعواد الخشبية لم تعد المشكلة الوحيدة خلال تناول وجبة السوشي اليابانية التي حظيت بشهرة وشعبية واسعتين في العالم بسبب مذاقها الرائع، وفوائدها المتعددة، ولاحتوائها على نسبة حريرات منخفضة مقارنة بغيرها من الوجبات. غير أن هذه الوجبة الصغيرة التي تتكون من القليل من الأرز المنكه بخل الأرز، والمغلفة بالطحالب البحرية، والمحشوة بالسمك النيء قد تشكل موطناً خفياً لطفيليات (Anisakiasis) التي تحملها بعض الأسماك والمأكولات البحرية النيئة، وتكون متأهبة للانتقال إلى جسمك والتسبب بآلام بالغة قد تنقلك إلى المشفى.
وهذا بالضبط ما حدث لشاب (32 عاماً) في البرتغال بعد تناوله لوجبة السوشي، وفقاً لتقريرالأطباء الذي نشرته مجلة (BMJ Case Reports)، إذ اشتكى الرجل من آلام قوية في المعدة، وإقياء، وحمى لمدة أسبوع قبل دخوله المشفى. واكتشف الأطباء بعد معاينته سريرياً وسؤاله عن الأطعمة التي تناولها قبل الشعور بهذه الأوجاع، بأن المسبب يكمن في وجبة السوشي التي تناولها. وتوضح بعد معاينة معدته بواسطة المنظار وجود ديدان طفيلية خيطية، ويرقات مثيرة للاشمئزاز في جدار المعدة تعرف بـ (Anisakiasis) أو ما يسمى باللغة العربية (المتشاخسات) قد تسببت له بالالتهاب. والـ(Anisakiasis) طفيليات تنتقل عن طريق تناول لحوم الأسماك والمأكولات البحرية النيئة وقد تسبب نزيفاً في الأمعاء، كما قد تلحق الأذى بالكبد والعين مباشرة فضلاً عن الأعراض المذكورة سابقاً.
كما ذكر موقع (Business Insider) أن الأعراض التي اشتكى منها الرجل اختفت مباشرة بعد إزالة اليرقات والديدان العالقة بجدار معدة الرجل. كما ذُكر تسجيل حالات إصابة بالـ(Anisakiasis) كثيرة في اليابان، الموطن الأصلي لوجبة السوشي، ومؤخراً انتشرت هذه الإصابات في الغرب بسبب شعبية هذه الوجبة عالمياً والإقبال المتزايد عليها.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- مفاجئة في العمر الحقيقي لهذه السيدة
- تعرف على أشهر الزيجات السرية في الوسط الفني
- بعض الديدان الطفيلية قد تختبئ في وجبة السوشي!
- مشروع بحث جديد لتطوير حمالة صدر أكثر ملاءمة للمرأة
- توقعات الأبراج ليوم May13, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 13, 2017
- ألمانيا تشهد إقبال "الشرقيات" على عمليات رتق البكارة.. وبديل صناعي بـ 54 يورو!
- شكت في سلوك زوجها مع ابنته فزرعت كاميرا واكتشفت الصدمة !
- مصر: المحكمة تنظر أولى جلسات محاكمة متهم اغتصب والدته وقتلها !
- توقعات الأبراج ليوم May12, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)