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مفاجئة في العمر الحقيقي لهذه السيدة

أذهلت سيدة صينية تُدعى "ليو يلين" العالم برشاقتها وجمالها، بعد نشر صور لها.

آخر تحديث: منذ 18 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 44
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صور السيدة الصينية، التي تبلغ 49 عاماً، على الرغم من أن الصور توضح أنها أصغر من ذلك.

 

وقالت، ليو، للصحيفة البريطانية عن المواقف اليومية التي تواجهها عندما تُسأل عن عمرها الحقيقي، وتقول إنّ الناس يصابون بالصدمة عند معرفته كما أنهم يسألونها دوماً عن سرّ شبابها، وأضافت أنّها نادراً ما تستخدم مستحضرات التجميل، مشيرة إلى أنّها مهووسة بممارسة الرياضة كما أنّها تعشق السباحة في البحيرة بخاصةٍ في المياه الباردة.

 

الجدير بالذكر، أن، ليو يلين، ولدت عام 1968 فى شينيانغ بمقاطعة خنان وسط الصين، وتحظى بمتابعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ لديها أكثر من 75 ألف متابع كما أنّها حظيت بعروض كثيرة لتقديم البرامج.

 

المصدر: sputniknews

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