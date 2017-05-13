إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | فتاة فيتنامية تدنس زهرة "اللوتس" بجسدها وتثير غضبا شعبيا
المصنفة ايضاً في: منوعات

فتاة فيتنامية تدنس زهرة "اللوتس" بجسدها وتثير غضبا شعبيا

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 251
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفتاة الفيتنامية نجوين ثو ترانج، التي تعيش في العاصمة هانوي محاطة بزهور "اللوتس" المقدسة في بركة ماء.

 

وتضاربت التعليقات لصور الفتاة في البركة بين معجب ورافض لظهورها في البداية باللباس التقليدي الفيتنامي ومن ثم عارية تماما وسط زهور "اللوتس".

 

وعلق الكثيرون على أن الغرض من نشر الصور هو لجذب الانتباه وجمع أكبر عدد من الأعجاب.

 

وتعتبر زهرة اللوتس نبات وطني مقدس، ورأى العديد من المغردين بأن الفتاة أهانت ودنست الزهور بفعلتها هذه.

 

الجدير بالذكر أن زهرة "اللوتس" من الأزهار المائية، بتلاتها دائرية، وعدت هذه الزهرة من الأزهار التي تحمل رموزاً وطنية في بلدان كالهند، وفيتنام. فهي من الأزهار التي لها مكانة مهمة في تاريخ الشعوب منذ القدم، فهي مميزة بشكلها الرائع الخلاب و بأوراقها كاملة الاستدارة، وقلبها الأسطواني الذي يبرز في العادة للأعلى.

المصدر: sputniknews

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)