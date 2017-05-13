فتاة فيتنامية تدنس زهرة "اللوتس" بجسدها وتثير غضبا شعبيا

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تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفتاة الفيتنامية نجوين ثو ترانج، التي تعيش في العاصمة هانوي محاطة بزهور "اللوتس" المقدسة في بركة ماء.

وتضاربت التعليقات لصور الفتاة في البركة بين معجب ورافض لظهورها في البداية باللباس التقليدي الفيتنامي ومن ثم عارية تماما وسط زهور "اللوتس".

وعلق الكثيرون على أن الغرض من نشر الصور هو لجذب الانتباه وجمع أكبر عدد من الأعجاب.

وتعتبر زهرة اللوتس نبات وطني مقدس، ورأى العديد من المغردين بأن الفتاة أهانت ودنست الزهور بفعلتها هذه.

الجدير بالذكر أن زهرة "اللوتس" من الأزهار المائية، بتلاتها دائرية، وعدت هذه الزهرة من الأزهار التي تحمل رموزاً وطنية في بلدان كالهند، وفيتنام. فهي من الأزهار التي لها مكانة مهمة في تاريخ الشعوب منذ القدم، فهي مميزة بشكلها الرائع الخلاب و بأوراقها كاملة الاستدارة، وقلبها الأسطواني الذي يبرز في العادة للأعلى.

المصدر: sputniknews