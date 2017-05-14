عريس يصفع عروسه في حفل الزفاف أمام الحضور

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شهدت إحدى حفلات الزفاف موقفا طريفا بعدما تعرضت عروس لصفعة قوية على وجهها من يد العريس أمام المعازيم أثناء إتمام طقوس ومراسم الزفاف.

وفي الوقت الذي ظن فيه الحضور أن العريس ضرب عروسه تدخل رجل الدين سريعا موضحا أنه كانت هناك نحلة تقترب من وجه العروس وأراد العريس إبعادها، لينفجر الجميع بعدها في الضحك.

المصدر: وكالات