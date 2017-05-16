إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | افتتاح أول كنيسة للشيطان قريباً.. وأتباعه يتعهَّدون بعدم ذبح الحيوانات.. فما هي الدولة التي سمحت بذلك؟
المصنفة ايضاً في: منوعات

افتتاح أول كنيسة للشيطان قريباً.. وأتباعه يتعهَّدون بعدم ذبح الحيوانات.. فما هي الدولة التي سمحت بذلك؟

آخر تحديث: منذ 6 دقيقة
المصدر: هاف بوست عربي
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
افتتاح أول كنيسة للشيطان قريباً.. وأتباعه يتعهَّدون بعدم ذبح الحيوانات.. فما هي الدولة التي سمحت بذلك؟

هل سيُصبِح للشيطان كنيسة بعد أن كانت دور العبادة في كل العالم هي المكان الذي تصب فيه اللعنات عليه؟ .

 

ولكن من هذه الدولة التي سيتم افتتاح كنيسة للشيطان فيها.

 

ذكر موقع "لونوفل أوردر مونديال" الفرنسي أنه سيتم افتتاح كنيسة للشيطان في فرنسا في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

 

وأثار خبر قرب موعد افتتاح هذه الكنيسة احتجاجات عارمة في الأوساط الدينية الفرنسية.

 

وأشار الموقع إلى أنه وحتى اليوم ليس لدى عبدة الشيطان في فرنسا سوى عدد قليل من المنتديات ومجموعات مناقشة يجري فيها تبادل معتقداتهم الإيمانية وقناعاتهم الدينية.

 

ولكن بفضل عريضة عممت منذ فترة طويلة على شبكة الإنترنت، وجمعت 236 ألف توقيع لصالح إنشاء الكنيسة الرسمية للشيطان على الأراضي الفرنسية، تم قبول المشروع من قبل السلطات المختصة المختلفة، حسب الموقع.

 

لا ذبائح

من جانبه، دافع مؤسس هذه الكنيسة التي تدعى "كنيسة لوسيفر الفرنسية"، جان لويس لودفيغ، عن عقيدته في مواجهة الانتهاكات.

 

وقال رداً على تصريحات رئيس لجنة تقييم ومراقبة الأديان في فرنسا قائلاً: "نحن ليس لدينا واعظ، ولا أحد هنا موجود كي يفرض علينا أسلوب التصرف أو العيش، نحن نفسح المجال أمام الناس كي يكتشفوا أنفسهم بحرية مطلقة ولكي يكونوا قادرين على النظر في المرآة وتقبل أنفسهم. العالم عاد علينا بالكثير من الكراهية، لذلك نحن وبكل بساطة نريد التعايش، فمذهب عبادة الشيطان ليس ألوهية، وأتباع هذا المذهب لا ينحنون أمام أي ألوهية كانت ولا حتى للشيطان، ولن تكون هناك ذبائح حيوانية"، حسب قوله.

المصدر: هاف بوست عربي

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)