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فضيحة مدوية بسبب صورة مغرية لابنة محامي ترامب الخاص

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 334
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نشر مايكل كوهين، المحامي الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة مغرية لابنته سامانثا وهي بالملابس الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب كوهين عن إعجابه بجمال ابنته.

 

وكتب كوهين على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أنا فخور جدا بجمال ابنتي، مشيرا إلى الشبه بين ابنته وعارضة الأزياء الشهيرة أندري ورهول التي توفيت عام 1971 في عمر يناهز 28 عاما.

 

وأثارت الصورة غضبا لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين إياه "المنحرف المثير للاشمئزاز".

 

المصدر: sputniknews

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