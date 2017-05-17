إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | مليونا يورو شهريا نفقة طلاق "فيرونيكا"
المصنفة ايضاً في: منوعات

مليونا يورو شهريا نفقة طلاق "فيرونيكا"

آخر تحديث: منذ 32 دقيقة
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 8
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
مليونا يورو شهريا نفقة طلاق &quot;فيرونيكا&quot;

أيدت محكمة النقض في إيطاليا الثلاثاء حكما لمحكمة أقل درجة بمنح الزوجة السابقة لرئيس الوزراء الأسبق الملياردير سيلفيو برلسكوني نفقة قدرها مليوني يورو شهريا عن فترة انفصالهما ما بين عامي 2010 و2014.

 

وفي قرارها أشارت المحكمة إلى أن برلسكوني "أحد أكبر أثرياء العالم"، وأن مستوى المعيشة الذي اعتادته فيرونيكا لاريو خلال زواجهما يجب أن يستمر خلال فترة انفصالهما، وليس بعد طلاقهما، حسب أسوتشيدبرس.

 

تزوج برلسكوني ولاريو عام 1990، ولديهما ثلاثة أبناء. وأعلنت لاريو تطليقه عام 2009، مشيرة إلى ولعه بنساء أخريات.

 

ويتخذ برلسكوني حاليا صديقة تصغره بنحو 50 عاما.

 

المصدر: سكاي نيوز

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)