مليونا يورو شهريا نفقة طلاق "فيرونيكا"

أيدت محكمة النقض في إيطاليا الثلاثاء حكما لمحكمة أقل درجة بمنح الزوجة السابقة لرئيس الوزراء الأسبق الملياردير سيلفيو برلسكوني نفقة قدرها مليوني يورو شهريا عن فترة انفصالهما ما بين عامي 2010 و2014.

وفي قرارها أشارت المحكمة إلى أن برلسكوني "أحد أكبر أثرياء العالم"، وأن مستوى المعيشة الذي اعتادته فيرونيكا لاريو خلال زواجهما يجب أن يستمر خلال فترة انفصالهما، وليس بعد طلاقهما، حسب أسوتشيدبرس.

تزوج برلسكوني ولاريو عام 1990، ولديهما ثلاثة أبناء. وأعلنت لاريو تطليقه عام 2009، مشيرة إلى ولعه بنساء أخريات.

ويتخذ برلسكوني حاليا صديقة تصغره بنحو 50 عاما.

المصدر: سكاي نيوز