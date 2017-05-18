طرد مراسلة "الأخبارية" السورية بسبب شتمها المعارضة بجنيف… شاهد ماذا حدث!

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طردت قوات الأمن مراسلة قناة الإخبارية التابعة للنظام السوري ربى الحجلي امس الثلاثاء جراء هجومها اللفظي على وفد المعارضة السورية في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك بعد طلب رسمي من الوفد بطردها.

ولدى دخول وفد المعارضة إلى مقر الاجتماع من أجل لقاء المبعوث الأممي ستفان دي ميستورا، حاولت الحجلي توجيه سؤال لرئيس الوفد نصر الحريري، ثم قالت له “توصوا بالعمالة والإرهاب”.

وعندما توالى وصول بقية أعضاء وفد المعارضة، بادرت الحجلي بتوجيه الشتائم والإهانات لهم، ووصفتهم “بالمجرمين”، كما واصلت الصراخ أثناء دخولهم قاعة المفاوضات قائلة “أقبح ما عندكم أظهروه”، فضلا عن استخدامها “ألفاظا نابية”.

وتقدم وفد المعارضة بشكوى رسمية إلى سلطات الأمن للمطالبة بطرد الحجلي نتيجة سلوكها الذي “يتنافى مع أخلاقيات العمل الصحفي”، فتم سحب بطاقة التصريح الخاصة بتغطية المفاوضات منها، كما نقلتها سيارة تابعة للأمن الخاص من المقر الأممي إلى البوابة.

المصدر: وكالات