بالفيديو: بسبب الحب.. أميرة يابانية تتخلى عن "كل شيء" وتهدد أمان الإمبراطورية

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ذكرت وسائل إعلام يابانية أن الأميرة ماكو أكبر أحفاد الإمبراطور أكيهيتو ستتزوج زميلا جامعيا سابقا لها مما يزيد من المخاوف بشأن اندثار العائلة الإمبراطورية، إذ ستصبح الأميرة من العامة بعد الزواج.

وظهر كي كومورو (25 عاما) خطيب الأميرة ماكو خارج مكتب المحاماة، الذي يعمل به في العاصمة طوكيو بعد إعلان نبأ الخطبة، وأحجمت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري عن التعليق.

وهناك 4 ورثة فقط لعرش الأقحوان وهم شقيق للإمبراطور يبلغ من العمر 80 عاما وابنان في منتصف العمر تجاوزت زوجتاهما سن الخمسين والأمير هيساهيتو وهو حفيد للإمبراطور يبلغ من العمر 10 أعوام.

وللإمبراطور 4 أحفاد فقط وهم هيساهيتو و3 إناث هن ماكو وكاكو وأيكو ابنة ولي العهد الأمير ناروهيتو.

وانكماش عدد أفراد العائلة الإمبراطورية يعكس اتجاها أوسع في المجتمع الياباني وأثار مخاوف من أن يصبح هيساهيتو آخر أباطرة اليابان.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الياباني على مشروع قانون، الجمعة، يسمح لأكيهيتو (83 عاما) بالتنازل عن العرش في خطوة هي الأولى لإمبراطور ياباني منذ قرابة قرنين بعدما قال في أغسطس إنه يخشى أن يمنعه كبر السن من أداء واجباته.

لكن التشريع لن يشير إلى موضوعات مثيرة للجدل كاقتصار قانون ولاية العرش على الذكور، أو السماح للنساء بالبقاء جزءا من العائلة الإمبراطورية بعد الزواج، وهي خطوة يخشى المحافظون أن تصبح هي الأولى على طريق السماح للإناث بوراثة العرش.

وردا على سؤال عن مشكلة النقص في أفراد العائلة الإمبراطورية، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، الأربعاء: "لا تغيير في رأينا بالمضي قدما في بحث خطوات لضمان الخلافة الإمبراطورية المستقرة".

المصدر: سكاي نيوز