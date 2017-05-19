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فيديو "فاضح" يطيح بمدير مطار شرم الشيخ

آخر تحديث: منذ 7 دقيقة
المصدر: العربية نت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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تسببت "راقصة"، في إقالة مدير مطار شرم الشيخ اللواء طيار عماد البلاسي، وذلك بعد ظهوره في حفل نظمه العاملون بالمطار، وهو يضع "النقطة" داخل صدر الراقصة.

 

وظهر البلاسي وهو يضع "النقطة" داخل صدر الراقصة بشكل أشعل الجدل في مصر.

 

وكشفت مصادر داخل الشركة أن ظهور مدير المطار في الحفل بهذه الصورة كان سبباً في إقالته من منصبه، بعد أن أصدر رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس محمد سعيد محروس، قراراً بتعيين الطيار حسام طمبور مديراً لمطار شرم الشيخ الجوي خلفاً للطيار عماد البلاسي.

 

وفي تبرير منه للواقعة، اعتبر اللواء عماد البلاسي أن ما فعله كان "لحظة ارتباك"، مشيراً إلى أن "هدفه كان إسعاد العاملين بالافتتاح، والاحتفال بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مثل تنفيذ تجربة الطوارئ على مستوى عالٍ باشتراك جهات ضخمة بالمحافظات، إلى جانب استلام ترخيص المطار لمدة عامين وإنشاء بعض المباني الجديدة".

المصدر: العربية نت

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