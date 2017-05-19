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الرئيسية | منوعات | طبيب "يدمي" عشيقته الممرضة في غرفة العمليات
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طبيب "يدمي" عشيقته الممرضة في غرفة العمليات

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: العربية نت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 153
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في مشهد لا يصدق، تحولت غرفة العمليات إلى حلبة ملاكمة عنيفة، بطلاها طبيب وعشيقته الممرضة.

 

فقد أظهر مقطع فيديو انتشر، الخميس، شجارا في أحد المستشفيات وسط الصين، بدأ "خفيفاً" بين طبيب وصديقته الممرضة، فما كان من الأول إلا أن رمى الممرضة بقفازاته، لتستشيط بدورها غضباً وتلكمه.

 

ما دفع الطبيب إلى فقدان أعصابه على ما يبدو في غرفة العمليات وفوق جسد المريض الذي ظهر ممدداً على سرير العمليات، فانهال باللكمات على الممرضة حتى انهارت ووقعت أرضاً، بحسب ما أفادت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

 

ولم يفض الإشكال العنيف على ما يبدو إلا بعد أن تدخل الأطباء والممرضون في المستشفى.

 

ونقلت الصحيفة عن شهود في المستشفى قولهم، إن الجراح اتهم الممرضة بانتهاك البروتوكول خلال العملية، ما أشعل فتيل الشجار

 

المصدر: العربية نت

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