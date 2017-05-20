فتاة تفضح والدتها على الهواء.. تخون والدي مع أصدقائه وما تفعله مع صديقتها أكثر فظاعة!

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فاجأ اتصال هاتفي مقدّم ومستمعي برنامج «أنا والنجوم وهواك» الذي يقدمه الإعلامي أسامة منير عبر محطة «نجو أف أم» المصرية.

فقد تحدثت من خلاله فتاة رفضت كشف اسمها عن تصرفات والدتها غير اللائقة. وقالت إنها تستغل غياب والدها الذي يعمل خارج مصر وتخونه مع كل أصدقائه.

وكشفت أنها لا تكتفي بذلك بل تقيم علاقة آثمة مع إحدى صديقاتها. وأضافت أن ما يحدث يؤثر سلباً على حياتها الزوجية. ولفتت إلى أنها لا تحب زوجها وأنه يعاملها بطريقة غير سيئة.

وختمت بأنها وإخوتها لا يستطيعون إبلاغ والدها بذلك لأنه مريض. وقال منير: «اللي يقرب من ربنا ميخافش. أمك معندهاش ضمير، حطي ربنا قدامك وإنتي هتبقي كويسة ومتخافيش».

المصدر: لها