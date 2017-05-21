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فيديو جديد للحظة دهس المارة في تايمز سكوير
نشر موقع "لايف ليك"، مقطع فيديو جديد يظهر لحظة اصطدام سيارة مسرعة بالمارة ي حادثة الدهس التي جرت في "تايمز سكوير" في نيويورك، والتي أسفرت عن مقتل مراهقة وإصابة العشرات.
وفي التفاصيل، حيث قاد الرجل السيارة والذي يبدو أنه في حالة سكر بطريقة خاطئة في شارع "تايمز سكوير"، ودهس حشدا من المارة على الرصيف ليقتل المراهقة ويصيب 22 شخصا آخرين بجروح، وذلك وفقاً للفيديو الذي تداولته شبكة "سكاي نيوز".
وسادت الفوضى عندما اندفعت السيارة بسرعة في الموقع السياحي المتميز واستقرت اثنتان من عجلاتها في الهواء، ومالت السيارة إلى عمود إضاءة وحواجز من الصلب تهدف إلى منع السيارات من الصعود إلى الرصيف.
فيما اعتقل السائق (26 عاما)، وهو من قدماء محاربي البحرية واسمه ريتشارد روخاس ويخضع لاختبارات الكحول والمخدرات، وفقا لما ذكره مفوض الشرطة جيمس أونيل.
كما ان روخاس تم إلقاء القبض عليه من قبل مرتين على الأقل، لقيادته السيارة وهو في حالة سكر، مرة في عام 2008، ومرة في عام 2015، وفقا لما ذكرته الشرطة.
وذكرت الشرطة أن روخاس استدار استدارة سريعة إلى شارع 42، ثم قاد السيارة على الرصيف لثلاثة بلوكات سكنية، ومرّ على مواقع جذب سياحي مثل مقهى "هارد روك" ومطعم "بوبا جمب" وهو يحصد الناس قبل أن يرتطم بعمود.
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