- جوجل وفيسبوك.. هل ينقذان صحافة أستراليا؟
- “إنستغرام” الأكثر إضراراً بالصحة العقلية!
- فيديو جديد للحظة دهس المارة في تايمز سكوير
- بالفيديو.. "بالون" للتخلص من السمنة من دون عملية جراحية
- نجوى كرم تدعو إلى تطبيق قانون حمورابي على الحبيب
- قمم الرياض… والتصالح مع الواقع
- هل بدأ الاقتصاص من «حزب الله»؟
- عون يطمئن إلى قرب حصول الانتخابات وباسيل يرفض التمديد
- 3 لاءات أميركية: لا لحرب إسرائيلية في لبنان.. لا لمواجهة عسكرية مع طهران.. لا لتمدد إيران في المنطقة
- نقابة جديدة للإعلام ونظام تقاعد للصحافيين
- قصة بدر الدين في سورية بصفتها مؤشر الحرب المقبلة
- روحاني بعد فوزه الكاسح يتعهد النأي عن «العنف والتطرف»
- أنريكي: سأعود لـ«الكامب نو» مشجعاً
- الشرق الأوسط.. إيران
- توقعات الأبراج ليوم May21, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 21, 2017
- هربا من غلاء المساكن في أستراليا.. السيارة تتحول إلى شقة
- أستراليا تدرس تغليظ عقوبات "بورنو الانتقام"
- الفالقة السورية وجنيفات الصرف السياسي لناتج واقع الميدان السوري
- اتفاقات غير مسبوقة.. الرياض وواشنطن توقعان سلسلة من العقود بقيمة 380 مليار دولار في اليوم الأول لزيارة ترامب
- جامعة العزم تنظم محاضرة بعنوان "الاعلام في مهب الازمات"
- المشنوق يخطب ودّ الاسلاميين.. و″المستقبل″ الى مزيد من التنازلات!
- بشري: ستريدا تنسب الانجازات لـ ″القوات″.. وعمها جبران ينتفض!
- هل تعلم أن الخبز لا يسبّب السمنة؟.. 4 خرافات يردّدها الناس عن هذه الأكلة الأساسية
- فتاة تفضح والدتها على الهواء.. تخون والدي مع أصدقائه وما تفعله مع صديقتها أكثر فظاعة!
“إنستغرام” الأكثر إضراراً بالصحة العقلية!
كشفت دراسة حديثة أن تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستغرام” أكثر منصة مضرة بالصحة العقلية لمستخدميها.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها الجمعية الملكية للصحة العامة في بريطانيا، أن المنصة الاجتماعية تؤدي بمستخدميها إلى معاناة الإحساس بالوحدة والاكتئاب، فضلا عن القلق المرتبط بصورة الجسد.
وشملت الدراسة عينة من 1500 شخص في بريطانيا، تتراوح أعمارهم بين 14 و24 سنة، وطلبت منهم أن يقدموا تقديرا لمدى تأثير كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي على صحتهم وراحتهم.
واعتمد التقييم على معايير عدة مثل الاكتئاب والقلق والدعم النفسي والنوم والتعبير عن الذات وصورة الجسد وبناء علاقة مع المحيط.
وفي مرتبة ثانية، جاءت منصة “سناب شات”، أما فيسبوك فكان في المرتبة الثالثة من حيث التأثير السيء على صحة المستخدمين العقلية، بينما حل تويتر في المرتبة الرابعة، ويوتيوب في المركز الخامس.
وضمن يوتيوب تصنيفا إيجابيا بالرغم من تأثيره على نوم المستخدمين، ويعود الأمر إلى مساهمته في توعية المستخدمين، إلى جانب أدائه الجيد في معايير أخرى.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- “إنستغرام” الأكثر إضراراً بالصحة العقلية!
- فيديو جديد للحظة دهس المارة في تايمز سكوير
- بالفيديو.. "بالون" للتخلص من السمنة من دون عملية جراحية
- نجوى كرم تدعو إلى تطبيق قانون حمورابي على الحبيب
- أنريكي: سأعود لـ«الكامب نو» مشجعاً
- توقعات الأبراج ليوم May21, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 21, 2017
- أستراليا تدرس تغليظ عقوبات "بورنو الانتقام"
- هل تعلم أن الخبز لا يسبّب السمنة؟.. 4 خرافات يردّدها الناس عن هذه الأكلة الأساسية
- فتاة تفضح والدتها على الهواء.. تخون والدي مع أصدقائه وما تفعله مع صديقتها أكثر فظاعة!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)