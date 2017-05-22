تعرف على "هلا هلا" أشهر فاشينيستا سعودية

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زادت شهرة الفاشينيستا السعودية هلا عبد الله، في الفترة الأخيرة، ولمع نجمها، خاصة على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، حيث تميزت بالإطلالات البسيطة الأنيقة.

أنهت "هلا" المعروفة باسم "هلا هلا"، دراستها في الجامعة هذا العام بالتخرّج من قسم الهندسة المعمارية، وظهرت مؤخراً في مقابلات تلفزيونية عدة، لإثارتها الرأي العام بمتابعين يقترب عددهم من ثمانين ألف متابع على "إنستغرام".

ونجحت الفاشينيستا السعودية، في جذب هذا العدد بجمالها العربيّ الأصيل، وأناقتها البسيطة الجذابة، نلاحظ أغلب اختياراتها في إطلالاتها بلا تكلّف أو مبالغة.

وتعمد إلى اختيار قطع منتقاة من أسماء عالميّة معروفة، بحسب موقع "العرب"، حيث وظّفت معلوماتها السابقة في تخصّصها الجامعي، في التقاط الصور الجذّابة والملهمة في شتى البقاع.

المصدر: sputniknews