100 مليون دولار من السعودية والإمارات لإيفانكا ترامب

أعلن البنك الدولي، أمس الأحد، أن المملكة العربية السعودية والإمارات تعهدتا بجمع مبلغ 100 مليون دولار أميركي لمساعدة صندوق سيدات الأعمال وصغار أصحاب الأعمال.

وستتولى مؤسسة ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيفانكا، التي ستحصل على هذا الدعم مسؤولية دعم صاحبات المشاريع.

وتهدف المؤسسة إلى دعم النساء في توسيع فرصهن التجارية، ليس فقط في الولايات المتحدة الأامريكية وإنما في بلدان أخرى أيضا.

ووفقا لتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الصندوق، الذي هو في طور التشكيل الآن، سيعمل على تسهيل وصول المرأة في الشرق الأوسط إلى المساعدة الاقتصادية والأسواق المختلفة.

يذكر أن إيفانكا ترامب زارت المملكة العربية السعودية مع والدها دونالد ترامب لدعم قضايا تقدم المرأة في مجال حقوق الإنسان.

المصدر: sputniknews